Синоптики рассказали, когда в Москве установится снежный покров

Устойчивый снежный покров в Москве может установиться лишь в конце ноября. Таким прогнозом с ТАСС поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Вывод о позднем ноябрьском снеге синоптики сделали не только на основании прогностических факторов. Дату появления снежного покрова можно предугадать и по особенностям московской зимы в последние годы. Как правило, покров появлялся именно перед началом календарной зимы.

В метеобюро Москвы и Московской области отмечают, что снег может пойти и в ближайшие дни. Правда, он довольно быстро растает: температура будет близкой к нулю, отметила главный специалист бюро Татьяна Позднякова.