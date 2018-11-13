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13.11.2018 22:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сыром и не пахло

Сколько молочного фальсификата притаилось на полках магазинов
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск №7718 (255)
Роспотребнадзор и Национальной союз производителей молока обнародовали результаты выборочной проверки молочной продукции, которую закупили неделей ранее в одном из сетевых супермаркетов в Москве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко лично отобрали с прилавков 31 упаковку молока жирностью 3,2 процента и 21 упаковку сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, вопреки расхожему мнению, что среди недорогой молочной продукции сплошь подделки, фальсифицированными оказались лишь четыре образца, проверенных в лаборатории столичного Центра гигиены и эпидемиологии. Это всего семь процентов молока и восемь процентов сыра. Недобросовестные производители заменили в составе этих продуктов молочные жиры растительными.

Фото: Photoxpress.ru
Какие продукты в разных странах подделывают чаще всего

Заменителем молочного жира может быть пальмовое масло. Как считает научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян, пищевое тропическое пальмовое масло (в отличие от промышленного) вреда организму не нанесет. Но важно проинформировать покупателей, что состав натурального продукта был изменен. По данным Роспотребнадзора, продавцы уже начали убирать с полок партии молочных продуктов, где обнаружен фальсификат. На очереди - проверки самих производителей подделок.

Производители иногда заменяют в составе "молочки" животные жиры на растительные, но они не опасны

Чтобы не ошибиться в выборе молочных продуктов, Андрей Даниленко советует обращать внимание на этикетку и не попадать на уловку с ГОСТом (это может быть маркетинговый ход). Если хотите убедиться, что продукт изготовлен по ГОСТу, нужно знать номер стандарта. Также лучше внимательно читать состав. Например, в составе настоящего сыра не может быть растительных жиров, а если они есть, то это сырный продукт.

Наконец, доверяйте только проверенным и известным брендам и производителям, советует эксперт: они не будут рисковать своей репутацией.

Экономика АПК Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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