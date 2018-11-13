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13.11.2018 14:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин назначил глав управ четырех московских районов

Текст: Ангелина Зеленькова

Мэр Москвы Сергей Собянин принял несколько кадровых решений в отношении глав управ четырех районов. Распоряжение, свидетельствующее об этом, опубликовано на официальном портале мэра и московского правительства.

Сергей Собянин рассказал о результатах реновации

Согласно документу, на пост главы управы района Вешняки назначен Николай Кужелев, до этого занимавший должность главы управы района Новокосино. Управу района Соколиная Гора возглавил Сергей Махов, который до этого был главой района Вешняки. Столичный район Новокосино возглавила Наталья Романцова. Также распоряжением мэра на должность главы управы Бескудниковского района назначен Денис Кануков.

Напомним, кадровые решения связаны с состоявшимися в сентябре выборами мэра Москвы. Победу на них одержал Сергей Собянин. После вступления в должность он отправил правительство в отставку, как того требует закон. С тех пор постепенно происходят новые назначения.

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