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13.11.2018 21:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сорвал банк

Бизнесмен подозревается в крупном мошенничестве
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний "Пересвет-Инвест" Олега Пронина. Следователи МВД подозревают его в хищении из банка "Пересвет" 330 миллионов рублей.

На процессе в суде защита предлагала выпустить Пронина под залог в 10 миллионов рублей, а прокуратура - поместить под домашний арест. Но судья выбрал СИЗО.

Топ-менеджеру инкриминируется мошенничество по части 4 статьи 159 УК РФ. А преступление по этой статье тянет на долгий срок заключения.

Задержан москвич, похитивший детей у экс-жены и угнавший такси

Он был задержан прямо в аэропорту Внуково, по возвращении из командировки. Пока он находился в Белоруссии, полицейские следователи провели обыски у бывших руководителей банка и у сотрудников, которые курировали деятельность компании Пронина. Возможным соучастником преступления следствие считает бывшего президента банка "Пересвет" Александра Швеца. Он покинул Россию полтора года назад, еще до передачи банка на санацию весной прошлого года, и не спешит возвращаться.

Следствие считает, что 330 миллионов рублей были получены Прониным в 2012 году в качестве кредита для фирмы. Они вскоре были выведены за рубеж. Деньги, по версии следователей, перевели в валюту и перечислили на счета кипрского офшора другой фирмы. Причем, по данным следствия, ушли они за границу по фиктивному контракту.

Следователи МВД подозревают главу холдинга в хищении из банка "Пересвет" 330 миллионов рублей

Пронин - фактический хозяин обеих фирм. И он полностью сам распоряжался любыми переводами. По словам бизнесмена, "если хищения и были, то к ним скорее причастен один из бывших руководителей "Пересвета", находящийся сейчас за границей".

Срок погашения банковского кредита истекал в 2016 году, но деньги так и не были возвращены.

В Калининграде экс-главу водоканала заподозрили в хищении 64 млн

В конце того же года у банка начались финансовые проблемы, была назначена временная администрация в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам. Сотрудники новой администрации, разбираясь в сделках прежнего руководства банка, выявили нарушения и хищения, среди которых был и эпизод с тем самым кредитом.

После этого в правоохранительные органы от временного управляющего банком поступило заявление о невозвращенных кредитах. Кстати, по итогам проверки в капитале банка была выявлена "дыра" в размере 103,6 миллиарда рублей.

Следствию известно, что Пронин и Швец находились в дружеских отношениях, что, возможно, "способствовало выдаче ряда необеспеченных кредитов и последующему их хищению".

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