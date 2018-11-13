У антиквара украли японские вазы на 6 миллионов рублей

Вещей удивительной красоты и большой ценности в одночасье лишился 44-летний московский антиквар.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что после закрытия 44-го Российского антикварного салона, приуроченного к году Японии в России, владелец части экспонатов - 44-летний москвич - занимался их погрузкой в собственный автомобиль на парковке музея на Крымском валу.

- В тот момент, когда он ненадолго отлучился, злоумышленники отключили сигнализацию и похитили 12 японских ваз, тарелку из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара. По предварительной оценке, материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей, - рассказала Ирина Волк.

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с московскими коллегами нашли воров и задержали их на Кутузовском проспекте. Ими оказались 50 и 63-летние жители Подмосковья. Нашли и похищенные ценности. После проведения искусствоведческой экспертизы их вернут законному владельцу.

У следствия есть основания полагать, что задержанные причастны к серии подобных преступлений. Судя по всему, возле автомобиля антиквара они оказались не случайно. Сыщики предполагают, что задержанные принадлежат к так называемым "иконникам" - особой касте воров, специализирующихся исключительно на предметах антиквариата и искусства. С обычными уголовниками их ничего не связывает, разве что способ добывания интересующих их вещей. Скорее, наоборот, они старательно избегают всякого общения с криминалом, чтобы не было утечки информации.

Многие из них прекрасно разбираются в искусствоведении, геральдике, нумизматике, даже в археологии.