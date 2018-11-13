Жителей деревни Лаврово, расположенной в Нерехтском районе Костромской области, возмутили новые правила благоустройства, которые обязали граждан за свой счет убирать грязь, мусор и снег на чужой территории. Граждане обратились с коллективной жалобой в облпрокуратуру. Они попросили представителей надзорного ведомства выйти в суд с иском об отмене новых правил благоустройства муниципальных земель. Между тем аналогичные поправки принимаются и в других муниципалитетах - в частности, в областном центре.

Обитатели деревни Лаврово решили, что документ, который фактически полностью перекладывает обязанность содержать в чистоте муниципальные пространства на плечи граждан, ущемляет их права. Совет депутатов Пригородного сельского поселения, в состав которого входит деревня Лаврово, принял новые правила благоустройства в октябре 2017 года. Но оспаривать документ жители стали после того, как их начали штрафовать за несоблюдение норм. "Сначала никто из нас не знал, что депутаты приняли новые правила. Но летом нас пытались заставить за свой счет косить траву и убирать территорию вдоль дорог, а тех, кто этого добровольно не сделает, пригрозили оштрафовать", - пожаловались жители улицы Победы.

Правила благоустройства, которые предписывали жителям содержать в чистоте принадлежащие им участки, а также прилегающую к ним территорию, к которой относилась пятиметровая полоса земли общего пользования, непосредственно примыкающая к домовладениям, были приняты еще в 2009 году. Но с конца 2017-го границу "прилегающих территорий" в поселении существенно расширили. На улицах с двухсторонней застройкой зона уборки выросла от дома до оси проезжей части улицы. А на улицах с односторонней застройкой "прилегающую территорию" и вовсе распространили на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и десять метров за ним. Такое нововведение селяне посчитали чрезмерным.

"У нас в деревне много пенсионеров и инвалидов. Такие объемы работ им совершенно не под силу! Мы, конечно, готовы участвовать в жизни муниципалитета. Закон допускает участие собственников в благоустройстве прилегающей территории. Но он же не позволяет полностью перекладывать эти обязанности на людей, которые не имеют на прилегающую территорию никаких прав", - пишут обитатели Лаврова.

В своем письме в прокуратуру они потребовали помочь им добиться отмены принятого депутатами решения. Сейчас надзорное ведомство изучает поступившие документы.

Для многоквартирных домов Костромы границы уборки предложили расширить до 15 метров от земельного участка

Тем временем стало известно, что аналогичные новшества разработали и в областном центре. Власти Костромы отметили, что в условиях напряженной ситуации с бюджетом, значительная часть которого идет на содержание и благоустройство областного центра, также планируется существенно расширить границы прилегающей территории, обслуживанием которой будут заниматься не муниципальные службы, а собственники и арендаторы зданий.

По правилам 2013 года, границы уборки территорий определялись границами земельного участка. Если они не были установлены, то площадь уборки не превышала десятиметровой зоны от объекта. Согласно новому проекту костромской мэрии, внесенному на обсуждение в гордуму, для владельцев частных жилых домов решили установить пятиметровую прилегающую территорию от границ земельного участка. Для многоквартирных домов границы уборки предложили расширить до 15 метров от периметра земельного участка. Если границы участка не определены, то "прилегающей" считается уже 30-метровая зона вокруг дома.

В самом невыгодном положении оказались владельцы отдельно стоящих нежилых зданий, под которыми земельный участок не образован. Для таких построек прилегающей территорией предложили считать зону 50 метров от ограждения объекта.

Планируемые мэрией нововведения вызвали неоднозначную реакцию горожан. С одной стороны, жители неоднократно высказывали пожелания, чтобы город стал чище. С другой - далеко не все готовы платить за это дополнительные деньги из собственного кармана.

Участники обсуждений подчеркнули, что в особенно невыгодном положении в случае принятия новых правил окажутся управляющие компании, которым неминуемо придется увеличить штат дворников и, соответственно, - фонд оплаты труда. В противном случае компании будут вынуждены платить штрафы за ненадлежащее содержание территории. А для юридических лиц размер взысканий значительно выше, чем для обычных граждан. Все это в итоге ударит по кошельку.

Комментарии

Владимир Бутылкин, депутат гордумы Костромы, член постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства:

- Мы обсуждали предложения администрации города на заседании комиссии. Однако эта тема вызвала довольно много споров. К общему мнению о целесообразности такого расширения границ депутаты не пришли. Решение по этому вопросу пока не принято.

Сергей Криницын, председатель совета многоквартирного дома в "спальном" районе Костромы:

- Мне кажется, решение о расширении границ прилегающей территории, которую граждане должны будут убирать за свой счет, вызовет большое возмущение. У нас уже повысился тариф на вывоз и утилизацию мусора, а в ближайшие семь месяцев он поднимется еще трижды. Постоянно растут тарифы на газ, на водоснабжение и водоотведение. Теперь же для уборки площадки перед домом придется либо организовывать дежурства жильцов, либо нанимать дворника дополнительно: одному человеку, особенно во время сильного снегопада, с такой большой территорией уже не справиться.

Практика



Арбитражный суд Тульской области, рассмотрев иск косметической компании к мэрии, признал незаконными и подлежащими отмене ряд пунктов правил благоустройства города Тулы, касающихся возложения на арендаторов и собственников недвижимости обязанности по благоустройству городской территории. Правила гласили, что в границах прилегающей к объектам недвижимости десятиметровой зоны собственники обязаны мыть и поливать тротуары, убирать и вывозить бытовой мусор, снег и опавшие листья. Суд отметил, что действующее законодательство не представляет органам местного самоуправления полномочий устанавливать для организаций, не находящихся в муниципальной собственности, обязанности по уборке, содержанию и ремонту не принадлежащего этим организациям имущества.



В марте 2015 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе решение Арбитражного суда Брянской области, которым были признаны не соответствующими законодательству правила благоустройства на территории Брянска, возлагающие на юридических лиц обязанность поддерживать порядок на территориях, прилегающих к объектам недвижимости. Верховный суд отметил, что такая обязанность может быть возложена на собственников, владельцев, пользователей земельных участков либо на основании федерального закона, либо на основании договора, но не на основании решения органа местного самоуправления. Федеральное законодательство такой обязанности не предусматривает. Но если собственник добровольно заключил с муниципалитетом договор, по условиям которого принял на себя обязательства по содержанию и благоустройству прилегающей территории, то условия такого договора следует надлежащим образом исполнять.



В сентябре 2016 года ВС вынес аналогичное решение относительно правил благоустройства, принятых Архангельской городской думой. А в марте 2017-го признал не соответствующими законодательству правила, утвержденные советом депутатов Губкинского городского округа Белгородской области. В большинстве случаев инициатором отмены правил, наряду с жителями и представителями бизнеса, выступали прокуроры городов и районов.