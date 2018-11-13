В Белгороде умер жирафенок из Калининграда

Юный жираф Сафари, поселившийся в белгородском зоопарке летом, умер.

Сафари появился на свет в калининградском зоопарке в ноябре 2017 года у пары Мэру и Ива. Имя ему выбрали горожане. Сразу же стали поступать заявки от желающих приобрести детеныша: рождение жирафа в неволе - редкость.

- Мы тщательно выбирали дом для жирафенка. Белгородский зоопарк показал чертежи и фотографии комфортного вольера, директор и главный ветеринар приезжали в Калининград, познакомились с семьей жирафов, прошли медицинские тренинги и сопровождали Сафари во время переезда, - рассказала пресс-секретарь калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

Есть несколько версий гибели животного, добавили в зоопарке Белгорода. Установить точную причину смерти помогут результаты анализов, они появятся через несколько дней.