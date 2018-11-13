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13.11.2018 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ярославле умерла укротительница медведей

Текст: Антон Валагин (Ярославль)
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

В Ярославле в возрасте 70 лет скончалась знаменитая дрессировщица Надежда Ташкантова. Она умерла в больнице в ночь на понедельник, сообщили в Росгосцирке.

Родилась Ташкантова в Туле, в 13 лет пошла посмотреть представление в цирке - и осталась там навсегда. Не окончив 9-й класс, Надежда устроилась служащей по уходу за животными: попугаями, обезьянками, собачками - затем ее приняли ассистентом дрессировщика медведей в московский цирк на проспекте Вернадского. В 1992 году Ташкантова подготовила номер "Веселые медвежата", сразу привлекший внимание коллег и публики. Затем впервые на манеже был исполнен трюк "Ковер" с участием пяти разновозрастных и разнополых медведей. Так Надежда стала единственной в мире дрессировщицей грозных животных ростом под три метра и весом до 600 килограммов.

В 2004 году артистка создала уникальный номер "Волк и семеро гусят" - нетрадиционные для цирка птицы у нее прыгали через барьер, катались с горки и танцевали вальс. До последних дней она активно гастролировала по миру, ее номера встречали овациями не только в России, но и в во Франции, Германии, других странах. Надежда Федоровна отдала цирку более 40 лет, а в интервью признавалась, что верит в северную легенду, согласно которой человек и медведь после смерти могут обмениваться душами

- Коллектив Российской государственной цирковой компании глубоко скорбит по поводу скоропостижной кончины Надежды Федоровны Ташкантовой и выражает искренние соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении. Дата и время прощания с артисткой уточняются.

Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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