Российская столица презентовала в Лейпциге выставку "denkmal, Москва", которая состоится в будущем году. Пообещал приехать на нее и Буркхард Юнг, обер-бургомистр этого города Саксонии. Открывая в рамках Дней Москвы в Германии фотовыставку "Зимняя Москва", он признался: "Я много раз бывал в российской столице, но ни разу не застал там снега. Посмотрев сейчас фотографии города в зимнем убранстве, я понял: мне так хочется увидеть заснеженную Москву живьем". Возможно, через год мечта Юнга сбудется, ведь провести выставку в Москве планируется в это же время: морозы нынче в ноябре в город уже пришли, да и снег синоптики скоро обещают.

Виды же "Зимней Москвы" на работах московских фотомастеров и впрямь хороши: покрытая льдом Москва-река, заснеженный Кремль, танцующие пары на катке Красной площади, в зимней дымке высотки Москвы-Сити...

- Мы не случайно здесь разместили эту выставку, - продолжал Буркхард Юнг. - За год через наш Центральный вокзал проходит 25 миллионов пассажиров. Посмотрев ее, многие, наверняка, как и я, тоже захотят поехать в Москву и увидеть ее своими глазами.

Москва и Лейпциг дружат уже 20 лет, отметил глава московской делегации, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, - но Дни Москвы здесь, в Саксонии, прошли впервые: "У нас есть два совместных уникальных проекта. Общими усилиями мы реставрируем Свято-Алексиевский храм - памятник русским воинам, павшим возле Лейпцига во времена наполеоновских войн. А выставка denkmal, которая прежде была визитной карточкой Лейпцига, теперь прописалась и в Москве".

Напомню, Москва принимает участие в этой престижной европейской выставке с момента ее организации - с 1994 года. Но в последние годы, когда москвичи начали особенно активно заниматься восстановлением своего наследия, им показалось недостаточной периодичность ее проведения - раз в два года. И с 2011 года аналогичную выставку они проводят у себя дома, чтобы такие профессиональные встречи проходили ежегодно.

Выставка прежде была визитной карточкой Лейпцига, а теперь прописалась и в Москве

Организаторы Лейпцигской выставки поддержали это начинание и охотно приезжают в Москву, отмечая происходящие в ней перемены. Андрей Бабич, представитель одной из известных немецких компаний, работающих в Москве, очень ценит появление выставки "denkmal, Москва" за то, что она дает производственникам возможность представить профессиональному сообществу свои новые продукты - материалы и технологии, а также почувствовать заказ рынка.

По словам замруководителя департамента культурного наследия Москвы Леонида Кондрашева, российская столица сумела использовать появление такой выставки дома еще и для того, чтобы получить свежий взгляд на работу по сохранению исторического наследия. Из специалистов, приезжающих на "denkmal, Москва" был создан Международный экспертный совет. Мэр города Сергей Собянин в ходе выставки считает для себя обязательным встретиться с его членами лично.