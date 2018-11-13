Виды же "Зимней Москвы" на работах московских фотомастеров и впрямь хороши: покрытая льдом Москва-река, заснеженный Кремль, танцующие пары на катке Красной площади, в зимней дымке высотки Москвы-Сити...
- Мы не случайно здесь разместили эту выставку, - продолжал Буркхард Юнг. - За год через наш Центральный вокзал проходит 25 миллионов пассажиров. Посмотрев ее, многие, наверняка, как и я, тоже захотят поехать в Москву и увидеть ее своими глазами.
Москва и Лейпциг дружат уже 20 лет, отметил глава московской делегации, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, - но Дни Москвы здесь, в Саксонии, прошли впервые: "У нас есть два совместных уникальных проекта. Общими усилиями мы реставрируем Свято-Алексиевский храм - памятник русским воинам, павшим возле Лейпцига во времена наполеоновских войн. А выставка denkmal, которая прежде была визитной карточкой Лейпцига, теперь прописалась и в Москве".
Напомню, Москва принимает участие в этой престижной европейской выставке с момента ее организации - с 1994 года. Но в последние годы, когда москвичи начали особенно активно заниматься восстановлением своего наследия, им показалось недостаточной периодичность ее проведения - раз в два года. И с 2011 года аналогичную выставку они проводят у себя дома, чтобы такие профессиональные встречи проходили ежегодно.
Организаторы Лейпцигской выставки поддержали это начинание и охотно приезжают в Москву, отмечая происходящие в ней перемены. Андрей Бабич, представитель одной из известных немецких компаний, работающих в Москве, очень ценит появление выставки "denkmal, Москва" за то, что она дает производственникам возможность представить профессиональному сообществу свои новые продукты - материалы и технологии, а также почувствовать заказ рынка.
По словам замруководителя департамента культурного наследия Москвы Леонида Кондрашева, российская столица сумела использовать появление такой выставки дома еще и для того, чтобы получить свежий взгляд на работу по сохранению исторического наследия. Из специалистов, приезжающих на "denkmal, Москва" был создан Международный экспертный совет. Мэр города Сергей Собянин в ходе выставки считает для себя обязательным встретиться с его членами лично.