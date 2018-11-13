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13.11.2018 23:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В мороз и солнце

В парках появится зимний буккроссинг
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7718 (255)
В обжитых книголюбами парках решили не закрывать точки буккроссинга, чтобы москвичи смогли и дальше бесплатно обмениваться книгами.

Этим летом, напомню, в 15 парках были оборудованы специальные книжные шкафчики. Большая часть стояла под открытым небом, а рядом были раскиданы мягкие пуфы. Но на заваленных снегом лужайках с книжкой не особо посидишь, поэтому их закрыли на зиму и откроют уже следующей весной. А вот в парках, где полки с книгами стоят в крытых павильонах, буккроссинг закрывать не будут. Всего таких парков шесть. Взять книгу с собой и оставить взамен прочитанную можно, к примеру, в Перовском парке - стойка для обмена расположена недалеко от сцены. А в "Кузьминках" такая стойка есть прямо на главной площади в беседке со столом и лавочками. В "Сокольниках" ее можно найти в утепленном павильоне "Букводом", а в парке "Фили" - в арт-студии "Филька". В усадьбе "Воронцово" и Бабушкинском парке книголюбы собираются в шахматных павильонах.

На 10 станциях московского метро установят полки для буккроссинга
Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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