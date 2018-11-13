В Москве организуют экскурсию по местам, связанным с жизнью Солженицына

Экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Солженицына, станет подарком для столичных поклонников писателя и гостей Москвы, сообщает портал m24.

Программу под названием "Александр Солженицын: штрихи к портрету" подготовили организаторы проекта "Гуляем по Москве". Во время ее слушатели смогут узнать о творческой и личной жизни писателя, о триумфе Нобелевского лауреата и мировом признании, о тех, кому он посвящал свои труды и о непростых судьбах друзей-изгнанников.

Первая экскурсия стартует 29 ноября в 14:00 у Дома русского зарубежья, а затем ее повторят 12 и 13 декабря.