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13.11.2018 21:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве организуют экскурсию по местам, связанным с жизнью Солженицына

Экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Солженицына, станет подарком для столичных поклонников писателя и гостей Москвы, сообщает портал m24.

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В Москве завершается подготовка к установке памятника Солженицыну

Программу под названием "Александр Солженицын: штрихи к портрету" подготовили организаторы проекта "Гуляем по Москве". Во время ее слушатели смогут узнать о творческой и личной жизни писателя, о триумфе Нобелевского лауреата и мировом признании, о тех, кому он посвящал свои труды и о непростых судьбах друзей-изгнанников.

Первая экскурсия стартует 29 ноября в 14:00 у Дома русского зарубежья, а затем ее повторят 12 и 13 декабря.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Александр Солженицын
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