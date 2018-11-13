В Москве таксист распылил газ из баллончика в лицо клиентке

В центре столицы таксист распылил в лицо клиентке газ из баллончика. По данным полиции, женщина получила ожог роговицы глаза.

12 ноября в правоохранительные органы обратилась гражданка 1987 года рождения. Она сообщила, что в районе Третьяковского проезда, дом 2 у нее случился конфликт с водителем.

"Мужчина брызнул ей в глаза из газового баллончика, - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. - В результате пострадавшая получила химический ожог роговицы глаза".

В настоящее время по факту инцидента полицейские проводят доследственную проверку.