В попавших в программу реновации домах сделают поддерживающий ремонт

В домах, которые вошли в программу реновации, но их жильцы пока не получили новое жилье, проведут охранно-поддерживающий ремонт. Займутся этим префектуры столичных округов. Соответствующее решение принято сегодня на заседании президиума московского правительства.

По закону, дома, вошедшие в программу реновации, исключаются из программы капитального ремонта, а их жители освобождаются от уплаты взносов на капремонт. При этом ориентировочный срок реализации программы реновации 15 лет. Поскольку это большой срок и многие дома, попавшие под реновацию, находятся не в удовлетворительном состоянии принято решение проводить в них охранно-поддерживающий ремонт. Таким образом, жильцы этих домов до момента расселения получат комфортные условия проживания.

Принятое на заседании постановление также дает право префектурам проводить капремонт в расселяемых домах, если в них произошла авария или чрезвычайная ситуация. В экстренных случаях такие полномочия позволят упорядочить и ускорить ремонт.

Средства для ремонта расселяемых пятиэтажек будут заложены при формировании городского бюджета на следующий год.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Ее цель - улучшить жилищные условия почти для одного миллиона москвичей, обновив сотни столичных кварталов, где будет создана качественная городская среда. В программу реновации вошло более 5000 домов.