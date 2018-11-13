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13.11.2018 17:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Москвы рассказали про дальнейшее развитие социальной политики

Программа по развитию социальной политики Москвы будет продолжена. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Особое внимание будет уделено здравоохранению и образованию.

В своей статье, опубликованной в газете "Вечерняя Москва", она подробно рассказала о нововведениях в этих сферах.

Фото: Денис Гришкин/ РИА Новости www.ria.ru
Анастасия Ракова пообещала дальнейшее развитие системы "Активный гражданин"

Что касается медицины, то здесь будет введена система индивидуального наблюдения пожилых людей с множественными хроническими заболеваниями. Это значит, что для них будут работать врачи, в обязанности которых будет входить постоянное сопровождение пациента. Помимо этого продолжение получит программа патронажа на дому маломобильных пациентов. Медики будут проводить осмотр, динамическую оценку состояния здоровья, формировать индивидуальный план патронажного наблюдения, а также выдавать назначения и рекомендации по лечению и уходу. Власти также планируют продолжить дальнейшее развитие инсультной сети, которая предполагает не только профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, но и снабжение необходимыми медикаментами. Также будет продолжено строительство в городе шести новых скоропомощных корпусов. Они увеличат скорость реагирования на вызовы и оказание скорой помощи.

Фото: depositphotos.com
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет

Особое внимание город уделяет повышению рождаемости. С этого года молодым мамам предоставляются подарочные наборы "Наше сокровище". Кроме того, в 2,8 раза увеличено число проведения процедур ЭКО. Молодые родители с детьми в возрасте от трех до восьми лет могут получить консультацию по вопросам развития и воспитания в кабинетах здорового ребенка, которые работают при поликлиниках.

В сфере образования продолжит развитие "Московская электронная школа". Правительство планирует сделать ее содержание еще более увлекательным, практичным и интересным. В частности, технологии обучения совместят с приложениями, которые вызывают интерес у школьников. В будущем будет сформировано электронное портфолио учащихся, которое будет содержать информацию о победах в олимпиадах и конкурсах, участии в волонтерской деятельности и сдаче норм ГТО. Эта информация должна помочь выпускникам при поступлении в вузы.

Фото: Depositphotos.com
Учителя прошли инструктаж по работе в "Московской электронной школе"

Московское правительство продолжит поддерживать детей с инвалидностью. Так, каждый год на тысячу будет увеличиваться число путевок в российские санатории. Помимо этого, библиотека "Московской электронной школы" пополнится пособиями, адаптированными для детей-инвалидов. А реабилитационные центры и коррекционные школы оснастят современным оборудованием.

Продолжение получит и проект "Московское долголетие", предполагающий создание условий для проведения досуга пожилым людям.

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