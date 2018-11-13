Задержан москвич, похитивший детей у экс-жены и угнавший такси

Столичные полицейские задержали мужчину, забравшего двух несовершеннолетних детей у своей бывшей жены и угнавшего такси, передает РИА Новости.

С заявлением в полицию обратилась жена. По ее словам, мужчина угнал такси, брызнув таксисту в лицо из газового баллончика.

"Похищенный автомобиль обнаружен в районе Смоленского бульвара, при отработке прилегающей территории полицейские в подъезде жилого дома обнаружили двух несовершеннолетних и мужчину (их отца), который скрылся на данном автомобиле", - уточнили в пресс-службе столичного управления МВД.

Отмечается, что дети при этом не пострадали.