Количество и суммы выданных розничных кредитов постоянно растут, и эти тенденции характерны для всей страны. Что это - сформировавшаяся привычка жить в долг или же следствие послаблений со стороны кредитных организаций? Ситуацию рассмотрели корреспонденты "РГ".

Сейчас или никогда

Жители Тульской области взяли кредитов на рекордную сумму в августе - на 10,3 миллиарда рублей. Это на 40 с лишним процентов больше, чем годом ранее.

- Рынок потребительского кредитования Тульской области не первый год демонстрирует положительную динамику. Прежде всего этому способствует снижение банками ставок по кредитам, - считает управляющий отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Если три года назад туляки взяли в банках 49,7 миллиарда рублей (в том числе и жилищные кредиты), то в прошлом году практически на такую же сумму (49,9 миллиарда рублей) вышли за восемь месяцев. В этом году рост продолжился - за восемь месяцев жители области получили уже 71,5 миллиарда рублей. Всего же ссудный портфель физических лиц по состоянию на 1 сентября 2018 года составил в регионе 131,8 миллиарда рублей. При этом просроченная задолженность - 7,7 миллиарда, или 5,8 процента. Год назад на эту же дату просрочка составляла семь процентов. К слову, жители региона, как и раньше, предпочитают брать кредиты в российских рублях. Займы в иностранной валюте составляют всего одну десятую процента от общего объема средств.

Кроме того, на рост кредитования влияет изменение модели поведения - со сберегательной на потребительскую. Сегодня люди предпочитают не откладывать деньги на будущие покупки или копить "на черный день", а взять кредиты и удовлетворить свои нужды сейчас.

Программное обеспечение

Практически каждый четвертый рубль в общем объеме кредитов - это ипотека. По словам Дмитрия Новикова, рынок ипотечного кредитования также демонстрирует стабильный рост. Объем предоставленных жилищных кредитов в регионе увеличился за последние несколько лет почти в два раза.

- Такую динамику можно объяснить в том числе практикой рефинансирования: банки регулярно снижают процентные ставки, граждане перекредитовываются. Также на рост рынка в регионе влияет и реализация государственных льготных программ обеспечения доступности жилья и ипотеки для различных категорий населения, - поясняет Дмитрий Новиков.

Действительно, в Тульской области, как и во многих других регионах, приняты программы доступного жилья для молодых семей. К примеру, в областном центре строится ЖК под названием "Молодежный". Квартиры в нем рассчитаны на людей с небольшим достатком. Застройщик при этом уверяет, что и жилье, и весь строящийся микрорайон вполне комфортабельны.

Интересен опыт оборонных предприятий. Так, в Тульском конструкторском бюро приборостроения при содействии госкорпорации "Ростех" уже два года реализуется специальная жилищная программа. "Это еще один вид корпоративной поддержки молодых специалистов", - пояснили на предприятии. Участникам программы по договору с банком работодатель оплачивает до двух третей ипотечных процентов. Предоставляются компенсации на семь лет, их максимальная сумма - 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, заключаются договоры с застройщиками, которые, в свою очередь, также снизили на два-три процента стоимость квартир для работников. Жилищная программа рассчитана до 2020 года.

Кредит до двух миллионов рублей по льготной ставке могут получить тульские медики

Также есть отраслевые программы приобретения жилья на предприятиях химической промышленности и стройиндустрии. Действуют они и в сфере здравоохранения - здесь профильное министерство работает в связке с Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. "Ипотечный кредит предоставляется всем врачам и медицинским работникам со средним образованием, поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения после 1 января 2013 года, - рассказали в региональном минздраве. - Максимальная сумма займа составляет два миллиона рублей. Ставка - 10,9 процента годовых, она начисляется на фактически предоставленные заемщикам денежные средства. Срок займа - не более 20 лет".

Господдержка играет здесь во многом ключевую роль. Так, по программе "Молодая семья" семьи с детьми могут заключить ипотечный договор под шесть процентов годовых. Также государство готово поддержать семейный бюджет суммой от 490000 до 1100000 рублей, которые разрешено направить в том числе и на погашение первого или последнего взноса по ипотечному договору.

Идут в ногу

За шесть месяцев 2018-го жителям Костромской области выдали кредитов на четыре миллиарда 300 миллионов рублей больше, чем за такой же период прошлого года. Ипотечных кредитов на жилье костромичи взяли в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2017 году костромичи взяли более четырех тысяч ипотечных кредитов. Общие тенденции налицо: в 2016-м ипотеку оформили около 3200 костромичей.

Выросла на 140 тысяч и средняя сумма кредита. Костромичи, как правило, берут в ипотеку около одного миллиона 300 тысяч рублей. Ссудный портфель физических лиц по итогам первого полугодия 2018 года составил 42 миллиарда 800 миллионов рублей. Статистики подсчитали количество выданных кредитов за январь - май и сравнили сумму с аналогичным периодом прошлого года. По результатам изысканий выяснилось, что в этом году костромичи заняли у банков почти 3,5 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов рублей больше, чем в 2017-м. Соседние с Костромской областью регионы не отстают. В этом году жители Ивановской области заняли у банков более пяти миллиардов рублей (на 29,7 больше, чем за аналогичный период 2017 года), ярославцы - 7,3 миллиарда, жители Нижегородской, Кировской и Вологодской областей - 18, 8,2 и 8,5 миллиарда рублей соответственно.

Хитрости заемщиков

Как показывает практика, плательщики ипотечных кредитов являются самыми дисциплинированными заемщиками. По данным тульского отделения ГУ Банка России по ЦФО, доля просроченной задолженности в этом сегменте кредитования остается незначительной - менее процента. Это общерегиональный тренд. Но бывают и исключения. Зачастую тут кроется преступный умысел. Так, жительница Нерехты Костромской области пыталась получить кредит по подложным документам. 29-летняя женщина, находившаяся в декретном отпуске, решила приобрести земельный участок. Поскольку денег на покупку не хватало, она решила самостоятельно изготовить справку по форме 2-НДФЛ. В интернете нашла образец документа, внесла ложные сведения о заработке и представила сотрудникам банка, которые и обнаружили обман. Во время визита полицейских нерехтчанка полностью признала свою вину. В настоящее время против нее возбуждено уголовное дело.

В том же регионе завершился нашумевший судебный процесс над владельцем группы коммерческих компаний, который задолжал банкам беспрецедентную сумму - почти полмиллиарда рублей. По версии следствия, "золотой директор" неоднократно обращался за кредитами на развитие бизнеса. При оформлении займов он выступал поручителем учрежденных им фирм. Банки охотно выдавали ему крупные суммы. Однако полученные деньги заемщик тратил на собственные удовольствия и жил на широкую ногу. Костромич много путешествовал по миру, останавливался в самых роскошных отелях, обедал в дорогих ресторанах. Когда обманутые кредиторы обратились в правоохранительные органы, следователи возбудили против бизнесмена дело по статье 177 Уголовного кодекса ("Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности"). Димитровский районный суд Костромы признал бизнесмена виновным в пяти преступлениях и приговорил его к 400 часам обязательных работ.

Дословно

Дмитрий Новиков, управляющий отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО:

- При принятии решения о выдаче займа банки обращают внимание на многие факторы: наличие кредитной истории (даже если заемщик ни разу не брал кредит, но выступал поручителем, таковая у него есть), совокупный подтвержденный доход заемщика и его семьи, наличие недвижимости и многое другое. Если на выплаты по всем кредитам и займам будет уходить около половины дохода, есть риск не справиться с погашением долга. Оптимально, когда платежи не превышают 30 процентов ежемесячного дохода. И при этом очень хорошо, если у заемщика уже есть финансовая "подушка безопасности", которая покроет все его расходы на три-четыре, а лучше на шесть месяцев. Следует учитывать и предстоящие крупные расходы, разовые и регулярные, такие как оплата обучения детей или ежегодный техосмотр машин, ОСАГО, ремонт и прочие.

Тем временем



Прокуратура Костромской области проанализировала итоги проверок в отношении кредитных организаций. Сейчас в регионе работает шесть кредитных организаций, 36 ломбардов, 39 микрофинансовых организаций, 13 кредитных потребительских кооперативов и два сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива. С конца прошлого года количество людей, готовых брать потребительские кредиты и займы, растет. Но, как оказалось, не все организации заботятся о своей репутации и иногда допускают непростительные ошибки. Так, один банк снял со счета заемщика в счет погашения долга деньги, которые относились к детскому пособию. Другой обрабатывал персональные данные клиентов без согласия. Но больше всего нарушений приходится на кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и ломбарды. Они не размещают информацию о себе в местах оказания услуг, нарушают порядок заключения договора потребительского кредита. Например, "Экспресс-Займ" из Кологрива налагает штраф в случае неисполнения заемщиком условий договора в размере более 20 процентов годовых. ООО "ВДМ-ФИНАНС" и ООО "Центрофинанс Групп" не прописывали в договорах порядок начисления процентов за просрочку возврата суммы кредита. Договоры ООО "МФО "Дисконт-займ" допускают возможность одностороннего уменьшения и увеличения размера процентных ставок по предоставленному займу. ООО "Экспресс-Ломбард" установило штраф за утерю залогового билета. А ломбарды не страхуют в пользу заемщика за свой счет риск утраты и повреждения вещей, принятых в залог.