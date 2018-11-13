Звезды фильма "Идеальные незнакомцы" приедут в Москву

14 ноября в Москве открывается V Российско-итальянский кинофестиваль RIFF (Russia-Italia Film Festival). Юбилейный смотр итальянского кино пройдет в новом формате - 12 премьер и 12 встреч со звездными гостями из Италии в течение года: комедия "Стажер" Валерио Аттаназио с Серджо Кастеллито; драма "Made in Italy" Лучано Лигабуэ со Стефано Аккорси; альманах короткого метра и многое другое. Все фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами. Каждый показ в рамках RIFF станет всероссийской премьерой и будет сопровождаться встречами с режиссерами, актерами, продюсерами; лекциями и мастер-классами, посвященными новому и классическому кино Италии, философии жизни и языку этой страны.

На открытии фестиваля в "КАРО 11 Октябрь" 14 ноября зрители увидят нашумевшую в Италии комедию "Я - миллиардер" Даниэле Лукетти. В ней рассказывается история богача, по решению суда вынужденного год провести на общественных работах. Кинокритики называют картину комедийной версией похождений Сильвио Берлускони, который пару лет назад почти год провел в доме престарелых. Создатели фильма, режиссер Даниэле Лукетти и один из самых известных итальянских сценаристов Сандро Петралья, работавший с Марко Беллоккьо, Нанни Моретти, братьями Тавиани, Ферзаном Озпетеком, уточняют - никой политики: "Наш герой ближе к людям, чем Берлускони. Он не политикан, но человек, поддавшийся жажде денег, очень больших денег".

Почетные гости открытия фестиваля - исполнитель главной роли, звезда итальянского кино Марко Джаллини - российские зрители его знают по картине "Идеальные незнакомцы" и режиссер Даниэле Лукетти. Также на фестиваль обещают приехать актеры Стефано Фрези, Серджо Кастеллитто, Стефано Аккорси, Джузеппе Баттистон (и он также знаком по фильму "Идеальные незнакомцы"), режиссеры Даниэле Лукетти, Сидней Сибилиа, Валерио Аттаназио, Лучано Лигабуэ, Антонио Падован.

В программе - фильмы-лидеры итальянского проката, победители многочисленных итальянских и международных кинофестивалей. Среди них, помимо уже названных выше, новая часть самой известной комедийной франшизы Италии последних лет "Захочу и соскочу-3. Супергерои" (Smetto quando voglio. Ad honorem) Сиднея Сибилии, детективный нуар "Надежда есть всегда" (Finche c'e` prosecco, c'e` speranza) Антонио Падована... Каждый зритель найдет для себя кино по вкусу.

Вместе со зрителями и гостями фильмы RIFF будет смотреть профессиональное жюри, которое на закрытии присудит своим фаворитам награду - "Красную дорожку RIFF". Официальную премию кинофестиваля разработал всемирно известный художник Марко Бравура, чьи арт-объекты украшают многие мировые столицы. Его произведение Ardea Purpurea включено в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО. Параллельно с голосованием жюри в течение всего года будут совершать свой выбор и зрители. Фильм-победитель получит приз зрительских симпатий.

Кинофестиваль проходит при поддержке Департамента Культуры Москвы, Посольства Италии, киностудии Luce Cinecittà, Итальянского Института Культуры, Агентства ICE, Национального агентства Италии по туризму ЭНИТ, посольского проекта "Твоя Италия" и других партнеров.