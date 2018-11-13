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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минприроды не дало разрешение на вывоз из Приморья 25 белух

Текст: Ольга Журман

Росприроднадзор изучил документы, поданные для оформления разрешения на вывоз из страны ценных видов млекопитающих, и дал отрицательное заключение, сообщает пресс-служба минприроды России.

Речь идет о незаконно содержащихся в бухте Средняя в Приморском крае белухах. Считается, что морские млекопитающие находятся там на передержке перед продажей за границу. Однако условия содержания животных приморские зоозащитники назвали китовой тюрьмой.

Прокуратура Приморья нашла нарушения содержания морских млекопитающих

"В настоящее время Росприроднадзором подготовлены отказы в выдаче разрешений (сертификатов) СИТЕС на экспорт "полярных дельфинов" - так из-за среды обитания в Северных морях часто называют белух", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что по факту добычи и последующего использования морских млекопитающих структурами России по Приморскому краю проводятся проверочные мероприятия.

Как ранее сообщала "РГ", проверкой законности отлова и условий содержания белух и косаток в бухте Средняя Приморского края занимаются УМВД по региону, природоохранная прокуратура, специалисты СК СУ по Приморскому краю.

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