Минприроды не дало разрешение на вывоз из Приморья 25 белух

Росприроднадзор изучил документы, поданные для оформления разрешения на вывоз из страны ценных видов млекопитающих, и дал отрицательное заключение, сообщает пресс-служба минприроды России.

Речь идет о незаконно содержащихся в бухте Средняя в Приморском крае белухах. Считается, что морские млекопитающие находятся там на передержке перед продажей за границу. Однако условия содержания животных приморские зоозащитники назвали китовой тюрьмой.

"В настоящее время Росприроднадзором подготовлены отказы в выдаче разрешений (сертификатов) СИТЕС на экспорт "полярных дельфинов" - так из-за среды обитания в Северных морях часто называют белух", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что по факту добычи и последующего использования морских млекопитающих структурами России по Приморскому краю проводятся проверочные мероприятия.

Как ранее сообщала "РГ", проверкой законности отлова и условий содержания белух и косаток в бухте Средняя Приморского края занимаются УМВД по региону, природоохранная прокуратура, специалисты СК СУ по Приморскому краю.