Петропавловск-Камчатский затопило из-за циклона

Циклон на Камчатке привел к тому, что Петропавловск-Камчатский оказался затоплен. Город буквально утонул из-за сильных дождей, а также оттепели, которая привела к тому, что растаял выпавший снег.

Как сообщает ОТР, скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Накануне в городе из-за непогоды даже отменили занятия в школах.

На кадрах, снятых в городе, видно, что дороги залиты потоками воды. Пешеходам и автомобилистам приходится преодолевать огромые лужи.

Согласно имеющейся информации, циклон также наблюдается в Вилючинске, Елизовском, Мильковском и Усть-Большерецком районах. Кроме того, в горах объявлено предупреждение о лавинной опасности.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра, в Петропавловске-Камчатском до конца недели сохранится дождливая, облачная погода. Завтра в городе столбики термометра поднимутся до 5 градусов. Вероятно выпадение 6,8 мм осадков.