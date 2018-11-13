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13.11.2018 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии танцующих полицейских попросили повторить концерт

Текст: Юлия Гарднер

Жители Якутии просят повторить концерт, устроенный полицейскими Амгинского района в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Для рекламы праздничного шоу "Две звезды" правоохранители сняли танцевальный клип, который приобрел большую популярность в Сети.

Фото: страница в Instagram Рахима Куриева
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Видеоролик в официальном Twitter МВД России набрал уже более 45 тысяч просмотров.

Как рассказала РИА Новости представитель отдела МВД России Амгинского района Якутии Людмила Малыкайцева, изначально его сняли для местных жителей. Таким образом хотели анонсировать предстоящий концерт в местном Доме культуры. После этого билеты на событие мгновенно раскупили.

Концерт, состоявшийся 9 ноября, прошел с полным аншлагом.

- Мы вообще не ожидали такой популярности. После нам звонили из Центра культуры и отдыха, просили повторить, сказали, напишут письмо министру, - сообщила Малыкайцева.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия РГ-Видео
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