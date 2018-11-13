Три картины из Приморья вошли в экспозицию "Сокровища музеев России"

В Манеже с успехом проходит выставка "Сокровища музеев России", подготовленная в рамках XVII церковно-общественного форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Ее организаторы посетили множество арт-площадок по всей стране, чтобы отобрать в 50 музеях России 280 произведений искусства. Единственным художественным музеем Дальнего Востока, принявшим участие в этом интереснейшем проекте, стала Приморская государственная картинная галерея.

- Задача беспрецедентной по своим масштабам выставки - показать нерушимое единство культурного пространства России, его художественный и образовательный потенциал. Ведь практически в каждом музее страны есть экспонаты, которыми там гордятся… К слову, еще в девятнадцатом веке была такая идея - организовать по всей стране центры культуры, сопоставимые по своей наполненности и значимости с музейными центрами Москвы и Санкт-Петербурга, и время подтвердило ее актуальность, - рассказала корреспонденту "РГ" директор Приморской картинной галереи Алена Доценко.

В Манеже представлены три картины, постоянно "живущие" в Приморье: "Портрет графа Федора Григорьевича Орлова" Карла Людвига Христинека, "Русская девушка" Николая Николаевича Харламова и "Портрет императора Александра III" кисти Алексея Ивановича Корзухина.

Как отметила Алена Доценко, "портрет одного из братьев Орловых - яркий образец полупарадного портрета, написанный 1768 году русским художником немецкого происхождения". Очень гармоничный по цветовой гамме он хорошо передает сложный, противоречивый характер графа, как его оценивали современники.

- "Портрет императора Александра III", написанный в 1883 году, стал настоящим открытием для искусствоведов, ведь художник больше известен как автор жанровых произведений. А тут портрет императора, и не в парадном мундире, а в егерском костюме для охоты, с пантелером (перевязь для крепления охотничьего рожка), на котором виден вензель его отца Александра II - в экспозиции рядом висит и его потрет. Художник запечатлел императора волевым, уверенным в себе человеком. Россия практически не вела войн во время его правления, за что его прозвали царь-миротворец, - говорит Алена Доценко.

Практически все посетители Приморской картинной галереи также обращают внимание на "Русскую девушку", написанную им в 1888 году. Автор картины Николай Харламов родился в семье священника, учился в семинарии, потом в академии художеств. Много работал как храмовый живописец, но часть его творческого наследия была безвозвратно утеряна.

Выставка в Манеже завершит работу 25 ноября. В память о ней останется виртуальный тур по экспозиции, с подробной информацией обо всех представленных произведениях искусства. На открытии выставки также прозвучала идея организовать показ хотя бы части картин по всем регионам России.