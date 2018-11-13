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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Три картины из Приморья вошли в экспозицию "Сокровища музеев России"

Текст: Ирина Дробышева
В Манеже с успехом проходит выставка "Сокровища музеев России", подготовленная в рамках XVII церковно-общественного форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Ее организаторы посетили множество арт-площадок по всей стране, чтобы отобрать в 50 музеях России 280 произведений искусства. Единственным художественным музеем Дальнего Востока, принявшим участие в этом интереснейшем проекте, стала Приморская государственная картинная галерея.
Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи
Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи

- Задача беспрецедентной по своим масштабам выставки - показать нерушимое единство культурного пространства России, его художественный и образовательный потенциал. Ведь практически в каждом музее страны есть экспонаты, которыми там гордятся… К слову, еще в девятнадцатом веке была такая идея - организовать по всей стране центры культуры, сопоставимые по своей наполненности и значимости с музейными центрами Москвы и Санкт-Петербурга, и время подтвердило ее актуальность, - рассказала корреспонденту "РГ" директор Приморской картинной галереи Алена Доценко.

В Манеже представлены три картины, постоянно "живущие" в Приморье: "Портрет графа Федора Григорьевича Орлова" Карла Людвига Христинека, "Русская девушка" Николая Николаевича Харламова и "Портрет императора Александра III" кисти Алексея Ивановича Корзухина.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев России"

Как отметила Алена Доценко, "портрет одного из братьев Орловых - яркий образец полупарадного портрета, написанный 1768 году русским художником немецкого происхождения". Очень гармоничный по цветовой гамме он хорошо передает сложный, противоречивый характер графа, как его оценивали современники.

- "Портрет императора Александра III", написанный в 1883 году, стал настоящим открытием для искусствоведов, ведь художник больше известен как автор жанровых произведений. А тут портрет императора, и не в парадном мундире, а в егерском костюме для охоты, с пантелером (перевязь для крепления охотничьего рожка), на котором виден вензель его отца Александра II - в экспозиции рядом висит и его потрет. Художник запечатлел императора волевым, уверенным в себе человеком. Россия практически не вела войн во время его правления, за что его прозвали царь-миротворец, - говорит Алена Доценко.

Практически все посетители Приморской картинной галереи также обращают внимание на "Русскую девушку", написанную им в 1888 году. Автор картины Николай Харламов родился в семье священника, учился в семинарии, потом в академии художеств. Много работал как храмовый живописец, но часть его творческого наследия была безвозвратно утеряна.

Выставка в Манеже завершит работу 25 ноября. В память о ней останется виртуальный тур по экспозиции, с подробной информацией обо всех представленных произведениях искусства. На открытии выставки также прозвучала идея организовать показ хотя бы части картин по всем регионам России.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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