В Хабаровском крае мужчина вырастил дома больше 100 кустов конопли

Свыше семи граммов гашишного масла и 64 грамма марихуаны, а также небольшую плантацию конопли обнаружили полицейские в квартире у 35-летнего жителя Советско-Гаванского района.

Обыск дома у мужчины был проведен после того, как он продал своему знакомому папиросы со смесью табака и гашишного масла.

"В цветочных горшках, стоявших по всему дому, подозреваемый вырастил свыше 100 кустов конопли. Мужчина тщательно ухаживал за растениями", - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Теперь он находится под подпиской о невыезде, а его дальнейшую судьбу будет решать суд. Туда уже направлено возбужденное следователями уголовное дело.