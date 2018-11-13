В Приморье четверо мужчин прикинулись автобусом, чтобы перейти мост

Нацепив на себя сделанный из картона автобус, четверо молодых людей попытались пересечь Золотой мост во Владивостоке, соединяющий берега одноименной бухты. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. Видно, как охранник моста останавливает "автобус", который развернулся и пошел в другую сторону.

Золотой мост был открыт в 2012 году, и хоть и не предназначался для пешеходов, но такое движение по нему разрешили в связи с настоятельными просьбами горожан. Однако позже суд по иску прокуратуры движение пешеходов по нему запретил, поскольку люди ходили по технологическим дорожкам, а не по тротуарам, которые проектом не были предусмотрены.

Сейчас пересечь мост можно только на личном или общественном транспорте. Поэтому-то молодые люди и хотели обратить внимание на проблему дискриминации пешеходов. По логике организаторов акции, "человек, не имеющий транспортного средства как бы неполноценен, потому что не имеет права передвижения по тем же маршрутам, что и автомобилист". А раз нельзя пешком, они попробовали устроить "автобусопроход".