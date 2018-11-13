Прокуратура заинтересовалась 17-часовой задержкой авиарейса в Ижевске

Авиарейс Ижевск-Москва задержался на 17 часов. Инцидент произошел в субботу 10 ноября, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Самолет Sukhoi Superjet RA-89105 должен был вылететь из столицы Удмуртии в 03.20 по местному времени. Однако незадолго до этого он с 78 пассажирами на борту внезапно начал двигаться по взлетно-посадочной полосе на стояночном тормозе. Судно решили проверить, и на сцепном устройстве обнаружили срезание болтов. Инженеры их сразу же заменили и буксировка продолжилась.

"В дальнейшем при вытягивании самолета произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Командир экипажа решил остановить судно для более подробного осмотра специалистами. Все пассажиры его покинули. Самолет вылетел в Москву только в 20.20 того же дня.

По факту происшествия транспортная прокуратура Удмуртии начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.