Пензенский бюджет будет социальным на 65 процентов

Выполнение социальных обязательств обойдется региональному бюджету в 65 процентов от общей расходной части. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний бюджета, которые состоялись в круглом зале правительства Пензенской области.

В них приняли участие губернатор Иван Белозерцев, представители регионального правительства, счетной палаты, министерств и ведомств, главы городских округов, финансовых органов муниципальных образований, депутаты, лидеры общественных организаций и бизнес-сообществ, члены молодежного парламента и молодежного правительства.

Как сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, бюджет региона в 2019 году составит по доходам 50,1 миллиарда рублей, по расходам - 50,4 миллиарда рублей. Исходя из планируемых объемов доходов и расходов, графика погашения долговых обязательств в том числе с учетом реструктуризации бюджетных кредитов из федеральной казны, региональный бюджет сверстан с дефицитом. В 2019 году он составит, по расчетным оценкам, почти 300 миллионов рублей, в 2020 году - 110 миллионов, а в 2021 году ожидается профицит в 613,8 миллиона рублей.

Ожидается, что основную долю полонения бюджета будут составлять налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на прибыль организаций и налог на имущество. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджете из года в год будут расти с трех процентов в 2019 году до шести - в 2021 году.

В рамках публичных слушаний обсудили пополнение книжных фондов библиотек, развитие внутреннего туризма, грантовую поддержку патриотического воспитания молодежи и поисковых отрядов. Прозвучали предложения по оказанию поддержки муниципальным образованиям в строительстве и приобретении жилья для медицинских работников, закреплении молодых кадров на селе. Были также озвучены вопросы от граждан, поступившие на официальный сайт Законодательного Собрания Пензенской области.

- В целом по всем направлениям с задачами мы справляемся, текущий год завершаем успешно. Ремонтируем дороги - немало средств вложено в их реконструкцию в этом году. Поддерживаем муниципальные образования - выделяем средства на бюджетную сбалансированность, развиваем территории, - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил значительный рост ипотечного кредитования на территории региона. Это связано с действующими областными и федеральными программами поддержки отдельных категорий граждан, приобретающих новое жилье. Развитие льготного кредитования способствует поддержке строительной отрасли. По обеспечению населения жильем в пересчете на квадратные метры, которые приходятся на тысячу населения, Пензенская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе.

Пензенские власти намерены и дальше поддерживать строительную отрасль, в том числе, путем создания инженерной инфраструктуры в рамках государственных программ. Это положительно влияет на стоимость квадратного метра и помогает сдерживать рост цен на новые квартиры.

Губернатор подтвердил реализацию планов по развитию дорожной сети микрорайона Заря, проинформировал о содействии внедрению информационных технологий, помощи в приобретении жилья молодыми специалистами, работающими в сфере здравоохранения. Были озвучены достижения туристической отрасли региона. В ближайших планах - создание в Пензе на площадке бывшего кинотеатра "Москва" нового музея советского периода.

Обсуждая патриотическое воспитание молодежи, Иван Белозерцев сообщил о намерении провести в Пензенской области в следующем году детские спортивные игры.

Компетентно

Валерий Лидин, председатель Законодательного Собрания Пензенской области:

- Внесенный проект закона о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обеспечивает приоритет исполнения всех ранее принятых социальных обязательств региона, в том числе поставленных в майском указе президента РФ в этом году. Выполнение этих обязательств ведет к сохранению социально ориентированного бюджета, на эти нужды предусмотрено 65 процентов от общего объема расходов. Это повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, увеличение размера МРОТ, индексация детских пособий, опекунских выплат, стипендий, сокращение дефицита средств на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.