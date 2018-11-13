С какими проблемами приходится сталкиваться жителям двух крупных районов Прикамья - Соликамского и Александровского, как сделать жизнь там комфортней, в интервью "Российской газете" рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев.

Александр Шалаев (справа): Любой вопрос надо решать комплексно и всесторонне, чтобы не пострадали люди, наши избиратели. Фото: ЗС Пермского края

Александр Петрович, на последнем заседании Законодательного собрания губернатор представил депутатам свое видение развития экономики и социальной политики на ближайшие три года. Что для вас оказалось самым важным?

Александр Шалаев: Важно, что бюджет сохранил социальную направленность и увеличил инвестиционную часть почти на 20 процентов. До конца текущего года объем вложений составит более 260 миллиардов рублей. Большую роль в наращивании потенциала сыграл так называемый налоговый маневр. Речь идет о поэтапной отмене льготы на прибыль организаций и переходе на исчисление налога на имущество в зависимости от его кадастровой стоимости.

Такой подход внесет изменения в инвестполитику и позволит реализовать в крае долгожданные инфраструктурные проекты. Причем ожидается, что активность проявят не только крупные промышленные предприятия - в ближайшие три года в сельском хозяйстве планируется реализовать более 100 инвестиционных проектов общим объемом шесть миллиардов рублей.

Для меня, как работника компании "Уралкалий", важно, что губернатор поблагодарил руководство крупнейших промышленных предприятий за то, что там с пониманием относятся к ситуации и потребностям региона.

Еще один важный момент касался дорожного строительства. По предложению краевого министерства транспорта принято решение дополнительно включить три новых объекта в автодорожный перечень. Среди них важная с точки зрения транспортной доступности и безопасности реконструкция дороги Пермь - Березники на подъезде к столице Верхнекамья.

Запланированные расходы по социальным направлениям на предстоящие три года составляют около 70 процентов расходной части бюджета.

Как вы, член комитета по социальной политике ЗС, расцениваете такой подход к формированию главного финансового документа Прикамья?

Александр Шалаев: По-моему, это правильно. В проекте предусмотрено увеличение финансирования здравоохранения, образования и молодежной политики, социальной поддержки, расселения ветхого и аварийного жилья. Считаю ценным, что самая большая доля расходов в казне приходится на здравоохранение - в 2019 году в эту сферу планируется направить 47,1 миллиарда рублей. Ситуация в здравоохранении особенно волнует малые города. Здесь остро стоят вопросы ремонта медучреждений и дефицита кадров.

Скажем, в Соликамске в нынешнем году приняли на работу одного терапевта, а уволилось шестеро. Ощущается нехватка и среднего медперсонала. Помимо регламента на время приема, отрегулированной системы записи к врачу, неустанной работы с вузами и средними специальными учреждениями необходима поддержка кадров на уровне муниципалитетов.

Меня очень радует, что в бюджете заложены немалые средства на строительство поликлиник, ФАПов, школ и других социальных учреждений. Это, конечно, не прямая социальная поддержка, но именно от инфраструктуры зависит развитие общества.

В Соликамске в нынешнем году завершается строительство детской поликлиники, будет 12 педиатрических участков, узкие специалисты, рентген-кабинет для амбулаторно-поликлинической службы и отделение неотложной помощи, которое пока довольствуется приспособленными помещениями, а их меньше, чем нужно, примерно вдвое. После введения поликлиники в эксплуатацию мы приблизимся к нормативу. Конечно, в ходе строительства в проекте что-то менялось - схемы проводки, вентиляции. Однако все вопросы удалось решить, уже идут отделочные работы, и к концу года объект будет сдан. На образование в 2019 году заложено 33,6 миллиарда рублей, на социальную поддержку - 16,9 миллиарда.

Стоит отметить, что принято решение расширить категорию собственников жилых помещений, которым предоставляется компенсация взносов за капремонт, и включить в нее людей 70 лет и старше, проживающих совместно с неработающими инвалидами первой и второй группы. За три года в крае предполагается построить 32 школы, 30 детских садов, 10 больниц, 18 поликлиник и сельских врачебных амбулаторий, 90 километров новых дорог, а также ежегодно ремонтировать 800 километров уже существующих. На расселение аварийного жилья планируется ежегодно направлять по миллиарду рублей.

Для сравнения: в 2018-м на эти цели потрачено 477 миллионов. Словом, более 20 процентов бюджета - это финансирование строительства и ремонта дорог, школ, детских садов. Такого раньше не было.

Продолжая тему образования, спрошу: часто ли вы, как депутат, бываете в школах округа, проводите парламентские уроки?

Александр Шалаев: В школах, средних специальных учебных заведениях и вузах бываю часто. И вообще, слежу за тем, что происходит в образовании. Очень радует, что в регионе начинается массовое строительство школ. На эти цели выделяются серьезные бюджетные средства.

В системе профессионального образования активно обсуждается тема привязки молодых кадров к территориям и конкретным предприятиям. Система целевой подготовки все проблемы не решает. Поэтому мы готовим круглый стол с участием представителей краевого министерства образования, учебных заведений, депутатов и компаний региона. Что касается парламентских уроков, уверен: они необходимы. Молодежь стремится узнать побольше о структуре власти в крае.

Депутаты Законодательного собрания принимают законы - правила, которые регулируют нашу жизнь, но их разработка - трудное и ответственное дело. Ребята должны это понимать. Наша задача - донести до них одну очень важную вещь: чтобы добиться успеха, нужно получить хорошие знания и выбрать активную жизненную позицию.

Парламентские уроки помимо информационной составляющей прививают любовь к малой родине, которая выражается в желании сделать ее лучше, привлекательней для населения и более перспективной. Приятно видеть заинтересованность учеников, а по их вопросам, касающимся не только школы, родного города или поселка, но и всего края, видно: растут патриоты. Соликамский и Александровский районы занимают довольно обширную территорию.

Как вы строите работу с избирателями? Есть ли у депутатов механизмы решения вопросов, требующих финансовых вложений?

Александр Шалаев: Работа депутата строится на встречах с избирателями, где они рассказывают о своих проблемах. Чтобы их решать, надо знать все больные точки города и района в совокупности. Что касается вопросов, они такие же, как везде - от ЖКХ и здравоохранения до качественной связи. Решать их помогает системная работа предприятий, местной администрации и депутатов.

Приведу пример. В поселке Ивакинский Карьер, что в Александровском районе, работала котельная на мазуте от предприятия "Ависма", которому содержать ее было невыгодно. При этом расценки за отопление, по мнению жителей и администрации поселения, были очень высокими. Вопрос решили - в течение года реализовали проект и к началу отопительного сезона построили модульную котельную на твердом топливе. Региональной службой по тарифам утверждены новые расценки порядка 2,15 тысячи рублей за гигакалорию вместо прежних пяти тысяч. Кубометры дров заготовлены, остается поддерживать работу оборудования на должном уровне, чтобы было тепло в домах, детском саду и клубе.

В сентябре исполнилось два года вашей депутатской деятельности. Что бы вы выделили как успех, а что - как работу на перспективу?

Александр Шалаев: Успех любого дела - это результат грамотно поставленной задачи. Сегодня таких задач очень много. Люди обращаются с самыми разными проблемами, приходят на прием со своей болью, их необходимо выслушать и проконсультировать.

Вопросы разные: работа ЖКХ, развитие спорта, образования, здравоохранения, проведение интернета и мобильной связи, благоустройство дорог. Очень серьезно волнует вопрос газификации территории Соликамского городского округа - и Соликамска, и поселений. В ближайших планах - совещание с главой города по этому вопросу.

Большого внимания требует кадровая политика в здравоохранении, программа целевого обучения медицинских работников. Любой вопрос надо решать комплексно и всесторонне, чтобы не пострадали люди, наши избиратели.

При рассмотрении той или иной проблемы я прежде всего начинаю напрямую работать с главами территорий, обозначая темы обращений. Главы, в свою очередь, выходят на структуры, которые и обязаны решить все вопросы.

Сделано очень много. Оказана помощь в создании ТОС в одном из районов Соликамска и ремонте храма в селе Городище, поддержано ветеранское движение, получили консультацию жители, попавшие под программу переселения из ветхого и аварийного жилья, проведена большая работа по вопросам миграции. Надо отметить, что все проблемы решались совместно с муниципальными властями Соликамска, Александровска и предприятиями этих районов.

Задача на будущее - держать под контролем выполнение всех государственных программ, как федеральных, так и региональных, в которых участвует наша территория. Если все финансовые средства, заложенные в программы, будут освоены в полном объеме и в срок, пермяки непременно увидят результат.

Ну и, конечно, планирую продолжать работать с избирателями, помогать им в решении тех вопросов, с которыми они обращаются.

Визитная карточка

Александр Шалаев - депутат Законодательного собрания Пермского края. Член фракции "Единая Россия", член комитета по социальной политике. Избран по одномандатному избирательному округу N 13. Родился 26 марта 1966 года в Березниках. В 2004 году окончил березниковский филиал Пермского государственного технического университета по специальности "химическая технология неорганических веществ". Начал трудовую карьеру в 1988 году в ПО "Сильвинит". Прошел путь от аппаратчика до старшего мастера обогатительной фабрики (2005 год). С 2005 по 2006 год - председатель профкома СКРУ-2 ОАО "Сильвинит", с 2006 года - председатель первичной профсоюзной организации предприятия.