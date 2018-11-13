В Нижегородской области трудоустраивают три четверти людей с инвалидностью

Возможность полноценно работать и приносить пользу обществу - важнейшая составляющая абилитации людей с инвалидностью. О том, как в реальности происходит их трудоустройство, с каким трудностями сталкиваются соискатели и о каких возможностях иногда забывают, на встрече в нижегородском филиале "РГ" с участием автора программы "Точка доступа" Ольги Никитиной рассказала заместитель руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Татьяна Антонова.

Татьяна Константиновна, сколько людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) трудоустроено в регионе? Какова доля тех, кто трудится на специализированных предприятиях, и тех, кто работает в обычных организациях?

Татьяна Антонова: По данным на 1 сентября, на нижегородских предприятиях и в организациях работают 16,8 тысячи людей с ОВЗ. Специализированных предприятий, о которых вы упомянули, нам действительно не хватает.

Надо учитывать, что поиск работы, прохождение собеседований - это всегда дискомфорт, даже для вполне здоровых людей, а если человек из-за болезни или трагического случая потерял способность работать на прежнем уровне, ему надо перестраиваться, что гораздо сложнее. Тем не менее, варианты трудоустройства почти всегда находятся, особенно если человек этого действительно хочет. Только с января по октябрь к нам обратились 1,7 тысячи людей с ОВЗ, из них мы трудоустроили 1,3 тысячи, причем 82 процента - на постоянные рабочие места. Даже первая группа инвалидности не закрывает путь на рынок труда, мы всегда стараемся найти подходящие варианты.

Какая мотивация к работе должна быть у нетрудоустроенного человека с инвалидностью?

Татьяна Антонова: Во-первых, любой человек должен находиться в социуме, а во-вторых, материальная мотивация. Пенсию по инвалидности человек не теряет. Здесь нужно исходить из уровня зарплаты. Каждый случай индивидуален.

Есть ли для нижегородских предприятий квоты по трудоустройству людей с инвалидностью?

Татьяна Антонова: Да, в Нижегородской области работает региональный закон о квотировании рабочих мест, согласно которому организации с численностью от 35 до 100 человек выделяют 1 рабочее место для трудоустройства инвалида, а на предприятиях с численностью свыше 100 человек должны принять на работу два процента людей с инвалидностью. Работодатель обязан это сделать независимо от занятости штатного расписания и возможности. К слову, в нашем регионе таких предприятий насчитывается более трех тысяч.

Сейчас компании и организации, подпадающие под закон о квотировании, обязаны просто выделить рабочее место для человека с инвалидностью, при этом вопросы к качеству этих мест у нас остаются. Порой делается все, чтобы на эту позицию вообще никто не пришел, такие создаются условия. Вскоре должны быть приняты изменения в законодательстве, по которым квота будет считаться выполненной, если человек с инвалидностью именно трудоустроится на это рабочее место.

Конечно, у работодателей много вопросов, стараемся со своей стороны объяснять все моменты. Некоторым при слове "инвалид" кажется, что к ним придет человек, который не может ни ходить, ни писать, ни говорить, а на самом деле появляется сотрудник, внешне ничем не отличающийся от здоровых людей и прекрасно справляющийся со своими обязанностями.

На что людям с ОВЗ следует обратить внимание при трудоустройстве, чтобы результат затем не разочаровал?

Татьяна Антонова: У человека с инвалидностью есть индивидуальная программа реабилитации/абилитации (ИПРА), с которой нужно обращаться в центр занятости. Исходя из этого ему и будет подбираться новое рабочее место, чтобы в результате не ухудшилось состояние здоровья.

Кстати, в Нижнем Новгороде, на улице Рождественской, 24а, для людей с ОВЗ открыт постоянно действующий консультационный пункт по трудовой и профессиональной деятельности "Равные права - равные возможности". Также мы проводим круглые столы и специализированные ярмарки вакансий, куда приглашаем людей с инвалидностью и потенциальных работодателей.

Какие программы подготовки и переподготовки кадров существуют для лиц с ОВЗ в регионе? Насколько они эффективны?

Татьяна Антонова: Людей с инвалидностью бесплатно обучают новым профессиям и специальностям, но согласно "Закону о занятости населения" перед этим человек обязательно должен быть признан безработным.

В этом году у нас прошли обучение 43 человека с ОВЗ в 18 образовательных организациях Нижегородской области. Если говорить о профессиях и специальностях, то это оператор ПК, охранник, кладовщик, менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте), оператор котельной, портной и другие.

Порядок организации профессионального обучения безработных граждан с инвалидностью такой же, как и у всех. Их направляют на профессиональное обучение с учетом образования, опыта, а также состояния здоровья по специальностям, пользующимся спросом на рынке труда.

Справка "РГ"

По данным Пенсионного фонда в Нижегородской области проживают 291,2 тысячи людей с инвалидностью, из них трудоспособного возраста - 57,8 тысячи.

Материал подготовлен в сотрудничестве с ООО "Симона"