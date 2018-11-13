В Пензенской области финансово поддержат многодетные семьи

До конца года в Пензенской области дополнительно выделят средства на улучшение жилищных условий многодетных семей.

Еще 20 из них, имеющие пять и более детей, смогут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Такое решение принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Соответствующее поручение по увеличению бюджетных ассигнований на эти цели рассмотрит на ближайшей сессии 23 ноября Законодательное Собрание Пензенской области.

Как сообщили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии, этой мерой поддержки в этом году смогли воспользоваться по три многодетных семьи в городе Пензе и Бековском районе, по две - в Бессоновском, Городищенском, Кузнецком, Сосновоборском районах, а также семьи из Каменского, Земетчинского, Нижнеломовского, Пензенского, Никольского, Лопатинского районов.

В феврале этого года 53 многодетные семьи уже получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Большая часть - 39 семей приобрели жилые помещения на вторичном рынке, 14 семей направили социальные выплаты на реконструкцию уже имеющегося индивидуального жилого дома.

Глава региона Иван Белозерцев обратил внимание исполнительных органов власти на необходимость системной работы с женщинами, решившими по социальным причинам отказаться от рождения ребенка.

- В области серьезная проблема с демографией. Влияет наследие 90-х, высокий средний возраст населения в целом по региону. Но есть вопросы, которые мы должны решать на местах. Это, например, работа по снижению числа прерываний беременности. В районах я вижу, что она не является системной. Женщины боятся, в том числе, и за свое материальное положение, что не устроятся после рождения ребенка на работу. С ними должны работать глава муниципального образования, заместители по социальным вопросам, врачи, психологи. Нужно расширять возможности социальной защиты, - говорит Иван Белозерцев.

По поручению главы региона разрабатывается методика работы с женщинами, которые решились на аборт. Адресная помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, может способствовать изменению демографической ситуации и повышению рождаемости. Глава региона попросил присоединится к этой работе уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елену Столярову.

- Мелочей в нашей работе не бывает. Мы должны всеми силами поддержать материнство, в том числе многодетное, - подчеркнул Иван Белозерцев.

По информации министерства здравоохранения Пензенской области, в регионе проживают 220 тысяч женщин фертильного возраста. Для компенсации естественной убыли населения в регионе рождаемость должна увеличиться на 12 тысяч детей в год.