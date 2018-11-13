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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми трое мужчин устроили поножовщину у здания суда

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

У здания Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми трое мужчин устроили драку. Один из них был вооружен ножом.

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Как пояснили в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, полицию к зданию суда вызвал судебный пристав, который следил за происходящим по камере видеонаблюдения, расположенной у входа в здание суда. Двое его коллег выбежали на улицу и, применив физическую силу, обезоружили одного из дерущихся. Через несколько минут все участники конфликта были задержаны прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии.

Впоследствии было установлено, что один из задержанных находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж".

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