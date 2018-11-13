В Прикамье внук использовал родную бабушку для перевозки наркотиков

В Прикамье перед судом предстанет 31-летний житель села Кондратово. Его подозревают в изготовлении наркотических препаратов для личного употребления и продажи. Фигурантом уголовного дела также стала бабушка задержанного, которой принадлежит приусадебный участок, где была развернута лаборатория по производству амфетамина.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники полиции задержали подозреваемого, когда тот на машине вместе с бабушкой возвращался с дачи домой. В автомобиле было обнаружено оборудование для производства амфетамина, а в ходе личного досмотра у пенсионерки - 14 граммов психотропного вещества. Позже задержанный признался, что тайно засунул пенсионерке пакетик с наркотиками в карман, чтобы избежать ответственности.

На даче было обнаружена партия наркотиков (350 граммов), которая готовилась к реализации. Главному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт психотропных веществ в крупном размере". Ему грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.