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13.11.2018 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье внук использовал родную бабушку для перевозки наркотиков

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Прикамье перед судом предстанет 31-летний житель села Кондратово. Его подозревают в изготовлении наркотических препаратов для личного употребления и продажи. Фигурантом уголовного дела также стала бабушка задержанного, которой принадлежит приусадебный участок, где была развернута лаборатория по производству амфетамина. 

Фото: Depositphotos.com
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники полиции задержали подозреваемого, когда тот на машине вместе с бабушкой возвращался с дачи домой. В автомобиле было обнаружено оборудование для производства амфетамина, а в ходе личного досмотра у пенсионерки - 14 граммов психотропного вещества. Позже задержанный признался, что тайно засунул пенсионерке пакетик с наркотиками в карман, чтобы избежать ответственности.

На даче было обнаружена партия наркотиков (350 граммов), которая готовилась к реализации. Главному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт психотропных веществ в крупном размере". Ему грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Борьба с наркотиками
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