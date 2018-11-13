Стеллажи с бесплатными продуктами для нуждающихся появились и в магазинах столицы Мордовии. Запущенное волонтерами новшество пришлось по вкусу социально незащищенным горожанам. Правда, кое-где пришлось ввести нормирование - "не более двух наименований в одни руки".

Благотворительный проект заработал с легкой руки студентки Института механики и энергетики Мордовского госуниверситета Дарьи Гущиной.

- Сама идея не нова: я просто увидела в Сети ролики о том, как действуют "полки добра" в некоторых регионах, и загорелась! - признается девушка. - Любой желающий может оставить здесь продукты для малоимущих, а те, кому нужна помощь, могут их забрать. Больно видеть, как некоторым не хватает средств на самое необходимое.

Но если в других городах такие проекты организуют бизнесмены - владельцы магазинов и благотворительные организации, то Дарья решила действовать в одиночку. В прошлом году студентка отправила заявку на Всероссийский конкурс молодежных проектов, проводимый Федеральным агентством по делам молодежи. И победила, выиграв грант на 100 тысяч рублей.

А уже в апреле первая "полка добра" появилась в одном из торговых центров Саранска. Вскоре к проекту присоединился крупный гастроном. На стеллаже - упаковки с крупами, макароны, консервы, растительное масло, чай, кофе, сахар, соль... Нехитрый ассортимент продуктов для своего "бесплатного магазина" Дарья завозит сама дважды в неделю, цена каждой партии - около тысячи рублей.

- Конечно, проще бросить монетку уличному попрошайке, но в этом случае нет уверенности, что деньги не потратят на спиртное. А в этом случае я знаю, что средства пойдут во благо, - говорит студентка. - Еще один плюс: малоимущим не нужно унижаться, предъявлять справки и стоять с протянутой рукой - можно просто подойти и взять. Помочь проекту может каждый, единственное ограничение - не выкладывать на полки скоропортящиеся продукты.

К сожалению, не все магазины встретили идею Дарьи Гущиной на ура - в ответ на предложение об установке "полок добра" некоторые владельцы торговых площадей запросили со студентки... арендную плату.

Зато малоимущим горожанам начинание юной благотворительницы пришлось по душе: "полки добра" пустеют молниеносно. Поэтому продавцы магазинов решили взять дело под свой бдительный контроль.

Если в других городах такие проекты организуют бизнесмены, то саранская студентка решила действовать в одиночку

- Многие приходят за бесплатными продуктами постоянно, мы уже помним этих людей в лицо: одинокие бабушки, инвалиды... Они знают дни, когда Дарья завозит продукты, и стараются успеть пораньше. Разбирают стеллаж за несколько часов, - рассказала продавец гастронома Надежда. - Конечно, люди попадаются разные: одни стесняются, а другие стремятся сразу забить сумку до отказа. Чтобы не получилось по принципу "кто успел - тот съел", пришлось установить ограничение: не больше двух товаров в одни руки.

По словам Дарьи, поначалу многие относились к ее идее скептически: не все верили в то, что это начинание приживется в городе. Но сегодня у нее появились помощники - правда, анонимные: многие посетители, выходя из магазина, оставляют купленные продукты на "полке добра". А значит, есть надежда на то, что проект будет жить и в следующем году, когда отпущенные на это средства гранта закончатся. Тем временем девушка ведет переговоры с новыми магазинами.