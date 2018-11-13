В Уфе завели дело после сообщений о просроченном инсулине в больнице

В Уфе возбудили уголовное дело после сообщений об использовании в Республиканской детской клинической больнице инсулина с истекшим сроком годности, который давали детям, больным диабетом. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" завели по результатам доследственной проверки для того, чтобы расширить процессуальные полномочия следователей и провести дополнительные экспертизы.

- Сейчас следователи изучают поставки лекарственных препаратов и проверяют их на соответствие установленным нормам качества и безопасности. Также допрашиваются медработники и их пациенты, - уточнили в управлении СКР по Башкирии.

Ранее в республиканском минздраве также начали ведомственную проверку по данному факту.