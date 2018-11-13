Видео: "Упертая училка" критикует журналистов и звезд за плохой русский

Учитель русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, прославившаяся благодаря своему каналу "Училка vs ТВ", на котором она обсуждает речевые ошибки таких звезд тележурналистики, как Иван Ургант, Владимир Познер, Андрей Малахов и Елена Малышева, рассказывает об очередной партии лексических шероховатостей в новом сезоне знаменитого телесериала "Мажор". К слову, ее YouTube-канал набрал уже полмиллиона подписчиков.

Русист признает, что герои фильма не журналисты и не должны идеально знать язык. Но все равно у нее есть к ним претензии, ведь фильм смотрит вся страна. К примеру, главный герой фильма - "золотой мальчик" (актер Павел Прилучный) - во фразе "Возможно ли любить двух женщин одновремЕнно?" ставит ударение на второе Е.

"И он не единственный из актеров так употребляет это наречие", - рассказывает в своем новом ролике педагог. Она считает, что предпочтительнее произносить одноврЕменно. Хотя сама добавляет: словари разрешают оба варианта.

Далее "упертая училка", как сама себя называет Татьяна, уже оправданно негодует по поводу существительного "афЁра", которое один из героев произносит с "Ё". Начальник главного героя оказался грамотнее своего подчиненного, произнеся следом: "Я первый и последний раз участвую в подобных аферах". "Все логично: он же старший по званию, а значит, и образование у него лучше", - подшучивает Гартман.

Хотя и полковнику полиции в конце концов достается от защитницы грамотной речи: "Полковник полиции оказался небезупречен: не смог правильно произнести слово "дОжили". Сказал "ДожИли". И объясняет: правильно говорить "дОжили". Здесь в прошедшем времени происходит перенос ударения на приставку, как и в словах "пОдняли", "прОдали", "сОздали".

Еще один минус русскому языку в "Мажоре" - склонение слова "время". Гартман поправляет: "Возможен только родительный падеж: "Нет времени". Нельзя говорить "Нет время", как в сериале.

И на десерт еще один перл. "Может, мы вместе примем ванную?" - острят в фильме. "Принять ванную невозможно, - критикует создательница канала "Училка vs ТВ", - ведь "ванная" - это комната. А принять можно ванну, тогда речь идет о чаше для мытья".

Критикуемая многими, русист надеется, что с появлением проекта "Училка vs ТВ" уровень грамотности на ТВ все же поднимется: в конце каждого ролика она просит заинтересованных зрителей присылать ей на почту все речевые ошибки, оговорки ведущих и актеров. Тогда, по ее словам, ей не придется записывать новые ролики на своем канале.