Видео: "Упертая училка" критикует журналистов и звезд за плохой русский

Новости

Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии 18:30
Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ 18:28
Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай 18:16
На Кубани при пожаре погибли женщина и двое детей 18:05
У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод 17:57
Медведев назвал циничным обманом решение НАТО о бомбежке Ливии 17:56
Пациентке удалили огромную опухоль весом 22 килограмма 17:50
Росстат: ВВП в России в третьем квартале вырос на 1.3% 17:48
На Кубани приставы изъяли 15 тысяч игрушек для взрослых 17:48
Видео: Побег из Рая на авто через геенну огненную 17:47
Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал" 17:42
Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме 17:26
Названы города, где покупают больше всего новых автомобилей 17:26
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз 17:21
В Новороссийске ФСБ закрыла подпольный игровой клуб 17:19
Видео: пять главных песен Игоря Лученка 17:17
Следователи возобновили дело об убийстве Игоря Талькова 17:11
Власти Москвы рассказали про дальнейшее развитие социальной политики 17:01
На Дону развернут 200 пунктов обогрева для помощи водителям 16:58
"Декабрьские вечера Святослава Рихтера" посвятят роману Пикассо и Хохловой 16:57
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре 16:55
ТНТ-PREMIER покажет комедийный сериал "Год культуры" 16:53
В Кремле прокомментировали отсутствие Путина и Медведева в стране 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 17:28
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Видео: "Упертая училка" критикует журналистов и звезд за плохой русский

Текст: Елена Кухтенкова
Учитель русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, прославившаяся благодаря своему каналу "Училка vs ТВ", на котором она обсуждает речевые ошибки таких звезд тележурналистики, как Иван Ургант, Владимир Познер, Андрей Малахов и Елена Малышева, рассказывает об очередной партии лексических шероховатостей в новом сезоне знаменитого телесериала "Мажор". К слову, ее YouTube-канал набрал уже полмиллиона подписчиков.

Русист признает, что герои фильма не журналисты и не должны идеально знать язык. Но все равно у нее есть к ним претензии, ведь фильм смотрит вся страна. К примеру, главный герой фильма - "золотой мальчик" (актер Павел Прилучный) - во фразе "Возможно ли любить двух женщин одновремЕнно?" ставит ударение на второе Е.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В российских школах появятся две новые должности

"И он не единственный из актеров так употребляет это наречие", - рассказывает в своем новом ролике педагог. Она считает, что предпочтительнее произносить одноврЕменно. Хотя сама добавляет: словари разрешают оба варианта.

Далее "упертая училка", как сама себя называет Татьяна, уже оправданно негодует по поводу существительного "афЁра", которое один из героев произносит с "Ё". Начальник главного героя оказался грамотнее своего подчиненного, произнеся следом: "Я первый и последний раз участвую в подобных аферах". "Все логично: он же старший по званию, а значит, и образование у него лучше", - подшучивает Гартман.

Хотя  и полковнику полиции в конце концов достается от защитницы грамотной речи: "Полковник полиции оказался небезупречен: не смог правильно произнести слово "дОжили". Сказал "ДожИли". И объясняет: правильно говорить "дОжили". Здесь в прошедшем времени происходит перенос ударения на приставку, как и в словах "пОдняли", "прОдали", "сОздали".

Фото: depositphotos.com
Санкции добавили в русский язык новые слова

Еще один минус русскому языку в "Мажоре" - склонение слова "время". Гартман поправляет: "Возможен только родительный падеж: "Нет времени". Нельзя говорить "Нет время", как в сериале.

И на десерт еще один перл. "Может, мы вместе примем ванную?" - острят в фильме. "Принять ванную невозможно, - критикует создательница канала "Училка vs ТВ", - ведь "ванная" - это комната. А принять можно ванну, тогда речь идет о чаше для мытья".

Критикуемая многими, русист надеется, что с появлением проекта "Училка vs ТВ" уровень грамотности на ТВ все же поднимется: в конце каждого ролика она просит заинтересованных зрителей присылать ей на почту все речевые ошибки, оговорки ведущих и актеров. Тогда, по ее словам, ей не придется записывать новые ролики на своем канале.

Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре
Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз