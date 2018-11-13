Видео: "Упертая училка" критикует журналистов и звезд за плохой русский

Русист признает, что герои фильма не журналисты и не должны идеально знать язык. Но все равно у нее есть к ним претензии, ведь фильм смотрит вся страна. К примеру, главный герой фильма - "золотой мальчик" (актер Павел Прилучный) - во фразе "Возможно ли любить двух женщин одновремЕнно?" ставит ударение на второе Е.
"И он не единственный из актеров так употребляет это наречие", - рассказывает в своем новом ролике педагог. Она считает, что предпочтительнее произносить одноврЕменно. Хотя сама добавляет: словари разрешают оба варианта.
Далее "упертая училка", как сама себя называет Татьяна, уже оправданно негодует по поводу существительного "афЁра", которое один из героев произносит с "Ё". Начальник главного героя оказался грамотнее своего подчиненного, произнеся следом: "Я первый и последний раз участвую в подобных аферах". "Все логично: он же старший по званию, а значит, и образование у него лучше", - подшучивает Гартман.
Хотя и полковнику полиции в конце концов достается от защитницы грамотной речи: "Полковник полиции оказался небезупречен: не смог правильно произнести слово "дОжили". Сказал "ДожИли". И объясняет: правильно говорить "дОжили". Здесь в прошедшем времени происходит перенос ударения на приставку, как и в словах "пОдняли", "прОдали", "сОздали".
Еще один минус русскому языку в "Мажоре" - склонение слова "время". Гартман поправляет: "Возможен только родительный падеж: "Нет времени". Нельзя говорить "Нет время", как в сериале.
И на десерт еще один перл. "Может, мы вместе примем ванную?" - острят в фильме. "Принять ванную невозможно, - критикует создательница канала "Училка vs ТВ", - ведь "ванная" - это комната. А принять можно ванну, тогда речь идет о чаше для мытья".
Критикуемая многими, русист надеется, что с появлением проекта "Училка vs ТВ" уровень грамотности на ТВ все же поднимется: в конце каждого ролика она просит заинтересованных зрителей присылать ей на почту все речевые ошибки, оговорки ведущих и актеров. Тогда, по ее словам, ей не придется записывать новые ролики на своем канале.