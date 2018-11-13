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13.11.2018 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Саратовской области убила подругу из-за голодного котенка

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор женщине, которая убила знакомую из-за отказа покормить голодного котенка.

Фото: depositphotos.com
В Прикамье внук использовал родную бабушку для перевозки наркотиков

Как сообщает областная прокуратура, инцидент произошел во время совместного застолья. Жительница Энгельса пришла в гости к своей знакомой. Во время распития спиртного между ними вспыхнула ссора, гостья заявила хозяйке, что она мучает животных. Женщина предложила покормить голодного, по ее мнению, хозяйского котенка. Когда та ответила отказом, гостья схватила нож и нанесла им подруге не менее 49 ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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