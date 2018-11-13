Главу красноярского дома престарелых признали виновным и отпустили

В Красноярском крае директора пансионата для престарелых признали виновным в оказании опасных услуг и осудили на 1,6 года условно. Но реального наказания гражданин не понесет за истечением сроков давности.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, приговор будет обжалован. Потерпевшими по делу признаны 15 человек. Это родственники престарелых, которые скончались в пансионате в разные годы при подозрительных обстоятельствах.

"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем месяц. При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась "Скорая медицинская помощь", в результате чего люди умирали. Проведенная санитарно эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм. Обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал и не раскаялся", - заявляют в СК.