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13.11.2018 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу красноярского дома престарелых признали виновным и отпустили

Текст: Алексей Бондарев

В Красноярском крае директора пансионата для престарелых признали виновным в оказании опасных услуг и осудили на 1,6 года условно. Но реального наказания гражданин не понесет за истечением сроков давности.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, приговор будет обжалован. Потерпевшими по делу признаны 15 человек. Это родственники престарелых, которые скончались в пансионате в разные годы при подозрительных обстоятельствах.

"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем месяц. При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась "Скорая медицинская помощь", в результате чего люди умирали. Проведенная санитарно эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм. Обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал и не раскаялся", - заявляют в СК.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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