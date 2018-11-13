Красноярские школьники изготовили протез руки на принтере

Красноярские школьники изготовили полностью действующий протез кисти руки с помощью 3D-принтера.

Как сообщает пресс-служба администрации города Красноярска, проект был представлен на прошедшем на днях V краевом робототехническом фестивале.

По словам специалистов, сама по себе идея использовать технологии объемного изображения уже давно не нова. Но изделие молодых красноярцев дешевле в несколько раз прочих аналогов, изготовленных с ее помощью.

Проект получил право принять участие в Сибирском робототехническом фестивале "РобоСиб" в Иркутске, а также на международном фестивале First Russian Open 2019 в Перми.