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13.11.2018 23:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дом, где умирали

Обвиняемый в смерти 18 человек директор пансионата остался на свободе
Текст: Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Суд Емельяновского района Красноярского края вынес приговор директору пансионата для пожилых "Калина красная" Евгению Жданову. Он обвинялся по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". За несколько лет в этом заведении из-за ужасающих условий умерли 18 человек.

Прокурор требовал для обвиняемого восемь лет лишения свободы, однако суд приговорил Жданова всего к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы и тут же отменил свой приговор по истечении срока давности. Так что директор скандального пансионата вышел из зала суда, как говорится, насвистывая и с чистой совестью.

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История с "Калиной красной" получила широкую огласку в прошлом году, когда прокуратура и Следственный комитет выявили в заведении кошмарные факты. Пожилых людей здесь размещали за вознаграждение в размере от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, обещая превосходный уход, качественную медицинскую помощь и весь спектр услуг. На деле все оказалось иначе. Пожилых людей практически не кормили, не давали лекарств, даже не вызывали "неотложку", если у них обострялись болезни. Причем после помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых был от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц. В среднем люди умирали уже через две недели. К слову, ни во время следствия, ни на суде Евгений Жданов вину так и не признал.

Прокуратура пока не определилась, обжаловать приговор или нет. Согласно закону на это есть еще 10 дней.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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