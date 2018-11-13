Прокурор требовал для обвиняемого восемь лет лишения свободы, однако суд приговорил Жданова всего к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы и тут же отменил свой приговор по истечении срока давности. Так что директор скандального пансионата вышел из зала суда, как говорится, насвистывая и с чистой совестью.
История с "Калиной красной" получила широкую огласку в прошлом году, когда прокуратура и Следственный комитет выявили в заведении кошмарные факты. Пожилых людей здесь размещали за вознаграждение в размере от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, обещая превосходный уход, качественную медицинскую помощь и весь спектр услуг. На деле все оказалось иначе. Пожилых людей практически не кормили, не давали лекарств, даже не вызывали "неотложку", если у них обострялись болезни. Причем после помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых был от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц. В среднем люди умирали уже через две недели. К слову, ни во время следствия, ни на суде Евгений Жданов вину так и не признал.
Прокуратура пока не определилась, обжаловать приговор или нет. Согласно закону на это есть еще 10 дней.