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13.11.2018 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пациентке удалили огромную опухоль весом 22 килограмма

Текст: Ирина Невинная
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В Томской областной клинической больнице провели сложную хирургическую операцию: молодой женщине удалили огромную фибромиому матки. Вес опухоли составил 22 килограмма. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Фибромиома - доброкачественная опухоль, возникающая в мышечном слое матки - миометрии. Это одно из наиболее распространенных заболеваний у женщин. Тактика лечения зависит от многих факторов: размера опухоли и ее расположения, самочувствия женщины, возникающих осложнений (например, кровотечений). Часто врачи ограничиваются регулярным наблюдением - если узел не увеличивается. Но в случае необходимости опухоль удаляют хирургическим путем.

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У данной пациентки опухоль появилась около 10 лет назад. Почему она оказалась в столь запущенном состоянии, не вполне понятно, возможно, женщина просто не считала нужным регулярно проходить гинекологический осмотр. По словам заведующей гинекологическим отделением Томской областной клинической больницы, доктора медицинских наук Натальи Балакшиной, за 30 лет работы гинекологического отделения ежегодно приходится оперировать 4-5 женщин по поводу больших новообразований, но обычно они весят около 10 килограммов.

На этот раз ситуация была особо сложной: опухоль оказалась связана с многочисленными кровеносными сосудами, и хирургам пришлось бороться с угрозой массированного кровотечения.

Операцию провела мультидисциплинарная бригада: врачи отделения гинекологии, реанимации, урологи, общие хирурги, сосудистый хирург, гемотрансфузиолог и другие специалисты больницы. Операция закончилась успешно. Пациентка провела в отделении реанимации 10 дней, где ей проводилась интенсивная терапия. Сейчас женщина уже выписана из больницы и приступила к работе.

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