В Хакасии экс-депутата обвинили в мошенничестве с жильем для сирот

Следственный комитет Республики Хакасии завершил расследование уголовного дела бывшего депутата Верховного Совета республики, который обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба СК, три года назад чиновник в сговоре с группой должностных лиц из районного управления имущественных отношений похитил более девяти миллионов рублей из бюджета. Деньги предназначались на покупку жилья для детей-сирот.

"Обвиняемые обманным путем реализовали заказчику по завышенной стоимости 23 квартиры, фактически принадлежащие одному из них, тем самым похитив бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению", - заявили в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.