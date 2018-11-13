В Иркутской области под лед провалились иномарка и экскаватор

Два ЧП, связанные с выездом техники на лед, произошли в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, инциденты зарегистрированы в городе Киренске и поселке Чунский.

В первом случае под лед на реке Лена провалилась иномарка. Водитель успел выскочить, после чего скрылся с места происшествия. Сейчас ведутся его поиски.

"Здесь были проведены работы по оборудованию пешего ледового перехода, но теперь его эксплуатация невозможна в связи с разрушением льда автомобилем. Решается вопрос о переносе перехода в другое место", - пояснил Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам.

А в поселке Чунский в реку Чукша съехал экскаватор "Caterpillar". У него отказал двигатель. Многотонная техника ушла под воду на глубину трех метров. По показаниям очевидцев, в момент ЧП в кабине находился водитель, выбраться он не успел. Информация о его гибели сейчас проверяется.