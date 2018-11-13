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13.11.2018 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске приставы поймали повара-алиментщика, заказав у него суши

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские судебные приставы разыскали должника, задолжавшего своему ребенку более 70 тысяч рублей. Найти алиментщика помогла страничка в социальных сетях - сибиряк сообщил, что занимается приготовлением и доставкой суши.

Фото: depositphotos.com
На Урале пристав записался на стрижку к должнице-парикмахеру

Житель Колпашево не платил не только алименты, но и штрафы.

- В отношении мужчины было возбуждено 36 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 30 тысяч рублей, - сообщает УФССП России по Томской области. - Приставы предприняли все возможные меры, направленные на взыскание долгов, однако установить местонахождение должника, а также его имущества не удалось. Тогда сотрудники Колпашевского отдела объявили неплательщика в розыск.

Как выяснилось, алиментщик зарабатывал изготовлением и доставкой суши и роллов. Информацию о своей деятельности он размещал на страничке в соцсети, где искал клиентов.

Судебные приставы оформили заказ на одного из сотрудников и стали ждать должника. В назначенное время он прибыл в указанное место и был сильно удивлен встречей с взыскателями долгов.

- Прямиком с адреса сотрудники направились в квартиру должника для проверки имущественного положения, а затем в отдел для составления протокола, - рассказывают судебные приставы. - Должника приговорили к обязательным работам.

Данная мера оказалась эффективной. Сушист оплатил все долги и пообещал официально зарегистрировать свою деятельность.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Полномочия судебных приставов
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