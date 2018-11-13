Застрявшие в Иркутске французы так и не смогли улететь в Шанхай

Еще один лайнер компании Air France, приземлившийся в аэропорту Иркутска, сломался и не смог доставить до места назначения застрявших в России французов.

В минувшее воскресенье Boeing 777, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске из-за дыма в кабине пилотов. На борту находились 282 человека, никто не пострадал. В понедельник из Франции прибыл резервный борт.

"Пассажиров посадили в самолет, он прошел все процедуры, выехал на рулежную дорожку, запустился, и отказала гидросистема", - сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Там уточнили, что иностранцев после длительной процедуры прохождения границы вновь расселят по гостиницам.