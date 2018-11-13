Несколько ингушских шахматистов выступят на первенстве России

В Ингушетии завершились окружные соревнования по классическим шахматам среди детей, юношей и девушек. Такой чемпионат проводился в регионе впервые.

В нем выступили около 170 юных шахматистов из всех регионов СКФО. По его итогам несколько участников из самой республики завоевали право выступить на первенстве России и еще четверо - в "Первой Лиге".

По словам известного шахматиста, чемпиона Европы Эрнесто Инаркиева, возглавляющего республиканскую шахматную федерацию, нынешний чемпионат СКФО стал для местных спортсменов очень успешным.

- Обычно в окружных турнирах участвует намного меньше наших спортсменов, а на этот раз от Ингушетии смогли выступить 46 ребят. В итоге у нас одно серебро, две бронзы, а два шахматиста завоевали право выступать на первенстве России. В прошлом году их было всего двое. Еще четверо спортсменов отправятся на всероссийские соревнования "Первая Лига", такого результата до сих пор не было, - рассказал Эрнест Инаркиев.

В Ингушетии в последние годы начали популяризировать шахматы как вид спорта. В школах республики даже ввели уроки шахмат. Весной этого года в республике выбрали лучшего школьного преподавателя этой игры.

Несколько раз в регионе прошел международный шахматный фестиваль "Башня Согласия" с участием знаменитых в мире гроссмейстеров.