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13.11.2018 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Торговые сети продали 17 млн бутылок поддельной минералки

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) против участников организованной группы, которая подозревается в массовом производстве контрафактной минеральной воды.

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Как сообщается в материале, размещенном на официальном сайте ведомства, "группа работников "Завода минеральных вод "Октябрь-А" с января 2016 года по июнь 2018-го произвели и продали в торговые сети больше 17 миллионов бутылок поддельной минералки".

"По данным следствия, представитель учредителей ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А" организовал группу по производству и продаже минеральной воды, в которую вошли директор и иные лица данного предприятия. Подозреваемые для производства продукции использовали минеральную воду, добываемую не на территории Ессентукского месторождения, при этом маркируя наименование места происхождения товара "Ессентуки 17". С января 2016 года по июнь текущего подозреваемые продали в торговые сети более 17 миллионов бутылок контрафакта", - отметили в пресс-службе СКР.

Ущерб правообладателям "Ессентуков 17" оценивается в размере 400 миллионов рублей. Расследование уголовного дела из-за своей значимости поручено отделам особо важных дел СУ СК России по Ставрополью. Оперативники уже изъяли вещдоки с производства, теперь предстоит изъять из оборота всю контрафактную продукцию.

Как сообщил корреспонденту "РГ" руководитель фирмы "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий, факты продажи контрафактных "Ессентуков 17" обнаружились в ходе собственной проверки. Минеральная вода была обнаружена практически во всех крупнейших федеральных торговых сетях страны.

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