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13.11.2018 23:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прикинулась сестрой

Должница пыталась улететь в Турцию по чужому паспорту
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Суд вынес приговор жительнице Калининградской области, которая пыталась улететь в Турцию по паспорту сестры. Так женщина решила обойти запрет судебных приставов на выезд за границу. Однако пограничники заподозрили подмену.

Как пояснили в Гурьевском районном суде, калининградка взяла кредит и не спешила его отдавать. В январе текущего года сотрудники УФССП ограничили ей выезд за пределы РФ. Отказываться от отдыха женщина не собиралась, она взяла паспорт у сестры-двойняшки, оформила на него тур в Анталью и отправилась в аэропорт. Так женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье "покушение на незаконное пересечение госграницы РФ".

Должница согласилась с обвинением, поэтому дело рассматривали в особом порядке. Приговор оказался мягким. Несостоявшаяся путешественница заплатит штраф в 10 тысяч рублей.

Может ли россиянин путешествовать по Беларуси по загранпаспорту
Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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