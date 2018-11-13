Суд вынес приговор жительнице Калининградской области, которая пыталась улететь в Турцию по паспорту сестры. Так женщина решила обойти запрет судебных приставов на выезд за границу. Однако пограничники заподозрили подмену.

Как пояснили в Гурьевском районном суде, калининградка взяла кредит и не спешила его отдавать. В январе текущего года сотрудники УФССП ограничили ей выезд за пределы РФ. Отказываться от отдыха женщина не собиралась, она взяла паспорт у сестры-двойняшки, оформила на него тур в Анталью и отправилась в аэропорт. Так женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье "покушение на незаконное пересечение госграницы РФ".

Должница согласилась с обвинением, поэтому дело рассматривали в особом порядке. Приговор оказался мягким. Несостоявшаяся путешественница заплатит штраф в 10 тысяч рублей.