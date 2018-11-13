На кинофестивале в Архангельске устроят показ "без барьеров"

На II Международном кинофестивале Arctic Open в Архангельске впервые откроется социальная площадка для людей с нарушениями слуха и зрения.

В Ночь фестивального кино, 7 декабря, они смогут посмотреть восемь специально адаптированных короткометражных и документальных фильмов конкурсной программы в актовом зале научной библиотеки Северного Арктического федерального университета.

- Эти фильмы будут показывать с сурдо- и тифлопереводом, - пояснила "РГ" директор фестиваля Arctic Open Тамара Статикова. - В отличие от перевода речи на язык жестов, тифлоперевод не так распространен. Люди с нарушениями зрения будут смотреть фильмы в наушниках и слушать описания того, что происходит на экране. Таким образом наш фестиваль станет доступным для "особых" зрителей.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Николай Мякшин выразил надежду, что они откликнутся на приглашение и используют возможность посмотреть фестивальное кино.

В социальную программу вошли восемь фильмов, созданных кинематографистами России, Швеции, Канады и Германии. Показ "без барьеров" начнется 7 декабря в 17.00. Площадка откроется шведским короткометражным фильмом "Мусс", а финальным фильмом станет работа немецкого режиссера Артема Функа "Больших и малых" (начало сеанса в 21.20).

Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open будет проходить в Архангельске с 6 по 9 декабря. В шорт-лист вошли 52 фильма, в том числе девять художественных, 20 короткометражных и 23 документальных. В Ночь фестивального кино их все можно будет бесплатно увидеть на 13 площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска - в кинотеатрах, музеях, библиотеках и кафе.