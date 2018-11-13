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13.11.2018 14:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На кинофестивале в Архангельске устроят показ "без барьеров"

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
На II Международном кинофестивале Arctic Open в Архангельске впервые откроется социальная площадка для людей с нарушениями слуха и зрения.

В Ночь фестивального кино, 7 декабря, они смогут посмотреть восемь специально адаптированных короткометражных и документальных фильмов конкурсной программы в актовом зале научной библиотеки Северного Арктического федерального университета.

- Эти фильмы будут показывать с сурдо- и тифлопереводом, - пояснила "РГ" директор фестиваля Arctic Open Тамара Статикова. - В отличие от перевода речи на язык жестов, тифлоперевод не так распространен. Люди с нарушениями зрения будут смотреть фильмы в наушниках и слушать описания того, что происходит на экране. Таким образом наш фестиваль станет доступным для "особых" зрителей.

В Архангельске оглашен шорт-лист кинофестиваля Arctic open

Председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Николай Мякшин выразил надежду, что они откликнутся на приглашение и используют возможность посмотреть фестивальное кино.

В социальную программу вошли восемь фильмов, созданных кинематографистами России, Швеции, Канады и Германии. Показ "без барьеров" начнется 7 декабря в 17.00. Площадка откроется шведским короткометражным фильмом "Мусс", а финальным фильмом станет работа немецкого режиссера Артема Функа "Больших и малых" (начало сеанса в 21.20).

Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open будет проходить в Архангельске с 6 по 9 декабря. В шорт-лист вошли 52 фильма, в том числе девять художественных, 20 короткометражных и 23 документальных. В Ночь фестивального кино их все можно будет бесплатно увидеть на 13 площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска - в кинотеатрах, музеях, библиотеках и кафе.

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