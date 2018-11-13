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13.11.2018 20:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Авто" притормозил

Питерский СКА уверенно победил на своей площадке лидера регулярного чемпионата
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Континентальная хоккейная лига вернулась к привычному графику после перерыва, связанного с матчами сборных. И сразу же болельщикам выдали матч с приставкой "супер". Один из фаворитов сезона питерский СКА принимал в "Ледовом" лучшую на сегодня команду КХЛ - "Автомобилист" из Екатеринбурга.
Хоккеисты СКА забросили в ворота Владимира Сохатского (номер 50) сразу пять шайб. Фото: РИА Новости Хоккеисты СКА забросили в ворота Владимира Сохатского (номер 50) сразу пять шайб. Фото: РИА Новости
Хоккеисты СКА забросили в ворота Владимира Сохатского (номер 50) сразу пять шайб. Фото: РИА Новости

От уральцев, проведших летом очень грамотную трансферную кампанию, хороших результатов ждали. Но вряд ли даже самые оптимистично настроенные граждане предсказывали для "Авто" такой выдающийся старт - 25 побед в 26 матчах. Впрочем, отдавая должное команде Андрея Мартемьянова, эксперты почти единодушно отмечали - это еще не претендент на Кубок Гагарина. И для больших свершений екатеринбуржцам надо поиграть на таком же уровне хотя бы годик-два. Гостевой матч против СКА должен был наглядно показать, насколько правы скептики.

Увы для "Автомобилиста", питерцы оказались в данной игре на голову сильнее. Якупов на пятой минуте вывел хозяев вперед, а ключевой оказалась концовка второго периода, когда уральцы пропустили трижды подряд. Только при счете 5:0, когда СКА позволил себе чуть сбавить обороты, "Авто" смог забросить пару шайб стараниями своих легионеров и сделать разницу чуть более приличной - 5:2 в пользу армейцев с Невы.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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- Сегодня СКА наглядно показал, как надо готовиться и играть с командой, которая возглавляет турнирную таблицу. Они вышли на поле биться за победу, а мы, к сожалению, поиграть в чистый хоккейчик. Этого не получилось, и вот результат. Это нам хороший урок на будущее, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов.

Главным героем встречи стал Максим Карпов. Тренеры СКА отправили его в первое звено, что для многих стало неожиданностью. Форвард доверие оправдал и с помощью Никиты Гусева и Павла Дацюка оформил хет-трик. Объясняя такое кадровое решение, главный тренер СКА Илья Воробьев подчеркнул, что оно было продумано заранее: "Мы же не на базаре. Это не экспромт. Пока мы были в Финляндии (со сборной России. - Прим. авт.), первая тройка наигрывалась".

На лидерство "Автомобилиста" неудача в Санкт-Петербурге глобально не повлияла. Отрыв уральцев ото всех конкурентов по-прежнему огромный. А вот СКА благодаря двум очкам смог приблизиться к ЦСКА, занимающему первое место на Западе. Московские армейцы при этом имели игру в запасе - их поединок против нижегородского "Торпедо" состоялся вчера после подписания номера в печать.

Другой яркий матч состоялся в Москве, где "Спартак" принимал магнитогорский "Металлург". Уже в первом периоде зрители увидели четыре шайбы, и три из них побывали в воротах "красно-белых". Их автором оказался один и тот же человек - Николаю Кулемину хватило пяти с небольшим минут, чтобы оформить первый за долгое время хет-трик. До отъезда НХЛ этот форвард выделялся результативностью, но в "Торонто", а тем более в "Айлендерс" его видели скорее как игрока для сдерживающих звеньев. Так что статистика Николая за океаном скромная, и нынешний успех, особенно после серьезной травмы, - событие для Кулемина знаковое.

"Автомобилист" из первых 26 матчей сезона выиграл 25 и с большим отрывом возглавляет турнирную таблицу. Но СКА на этот раз был на голову сильнее

- Конечно, очень приятно, что мой хет-трик случился быстро. Пока не получалось много забивать. Приятно, когда шайба начинает лететь в ворота. Перерыв в чемпионате помог - было время восстановиться и потренироваться в полную силу, - сказал журналистам Николай Кулемин.

Голевыми подвигами форварда "Магнитки" этот вечер в Парке легенд, впрочем, не ограничился. "Спартак" воспрянул в середине второго периода, когда вторую в матче шайбу забросил Провольнев, а затем отличился Даугавиньш. Гол от Ильи Зубова на 50-й минуте поставил "Металлург" на грань провала. Спас гостей последний штурм, когда на льду у "сталеваров" было уже шесть полевых игроков, а ворота опустели - за 12 секунд до сирены Антипин принес "Магнитке" ничью в основное время. Победителя определили в серии буллитов, где точной оказалась только попытка Павла Варфоломеева - 5:4 в пользу магнитогорцев.

Фото: РИА Новости
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- Мы знали, что "Спартак" хорошая сильная команда, поэтому очень рады, что в этом матче нам удалось заработать два очка. Также я бы хотел сказать большое спасибо команде за такой подарок в день рождения, - сказал на пресс-конференции главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач, отметивший в этот день 50-летие.

Тренер "Спартака" Игорь Уланов хоть и покритиковал своих за скверное начало, в целом, кажется, тоже был доволен. "Красно-белые" набрали очко в поединке с одной из лучших команд Лиги и закрепились пятерке сильнейших на Западе.

- Выходить на игру и за пять минут пропускать три гола против такой мощной элитной команды недопустимо. Надо отдать должное ребятам за характер - не опустили руки, бились до конца. Хотя исход матча и не такой, как мы ожидали, тем не менее заработали очко, - подчеркнул Уланов.

Из других матчей дня стоит выделить пятое подряд поражение новосибирской "Сибири". Главный аутсайдер КХЛ уступил на своей площадке в овертайме "Барысу" из Астаны - 1:2. Примечательно, что казахстанский клуб с недавних пор возглавляет Андрей Скабелка, который несколько сезонов успешно работал как раз в "Сибири". Череповецкая "Северсталь", которая тоже крайне неудачно начала сезон, проводила первый матч после отставки с поста главного тренера Александра Гулявцева. И победила дома "Адмирал" в серии буллитов - 2:1. В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: "Авангард" - "Амур" - 3:0, "Витязь" - "Локомотив" - 2:4, "Динамо" Мн - "Трактор" - 3:1.

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