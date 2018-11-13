Сегодня транснациональные корпорации (ТНК) обеспечивают более половины мирового промышленного производства, из 100 наибольших мировых экономик 52 - это экономики транснациональных корпораций. Более важно, что сегодня на долю ТНК приходится 80 процентов зарегистрированных патентов и 80 процентов НИОКР финансируют именно ТНК. Поэтому говорить о развитии инновационной экономики в России и не упомянуть роль "больших" в ее формировании - нельзя. Это утверждали эксперты прошедшего в Петербурге третьего баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".

По словам Евгения Кузнецова, члена экспертного совета при правительстве РФ, о развитии технологий в России еще на уровне стартапа компания должна понимать принципы глобальной деятельности, если она думает о перспективах своего развития.

Однако далеко не всегда российские предприятия готовы к взаимодействию с иностранными корпорациями по ряду причин. И здесь, полагает Ольга Самоварова, управляющий партнер в группе компаний SPG, важным становится выбранная коммуникационная политика, грамотный синтез стратегий опережающего и догоняющего развития. Есть ряд причин, по которым российские предприятия в основном "догоняют" своих западных партнеров. Это и недостаточный уровень технологического развития российских предприятий, разница корпоративных стандартов, необходимость международной сертификации продуктов, валютные и политические риски. Чтобы "использовать сотрудничество во благо", перестать "догонять" и начать работать на опережение, нужно четко определить те отрасли, развитие которых будет важно не только для ТНК, но и для внутреннего рынка. Другими словами, целью сотрудничества должно быть не ресурсное использование российской промышленной и научной базы, а создание национальной технологии, которая в будущем способна дать толчок развитию целой отрасли. Нужно четко понимать, поясняет Самоварова, что цель инновационного развития - стать первым, а не догнать лидера, даже и переняв у него передовые навыки и знания. Кроме того, уточняет Кузнецов, инновационное развитие - это не только технологии, но и бизнес-практики, которые использует в своей деятельности та или иная компания.

Цель сотрудничества - создание национальной технологии, которая в будущем способна дать толчок к развитию целой отрасли

Индикатором зрелости корпорации является ее работа с университетами, однако нельзя использовать последние только как кузницу кадров, ведь рекрутинг - малая толика того, что может принести взаимодействие сторон.

Важно, утверждает Максим Гашков, представитель центра инноваций МТС, чтобы все источники внешних инноваций - стартапы, университеты и компании-партнеры - и их достижения были интегрированы во внутренние процессы компании.

Даже несмотря на то, что партнерство, поясняет Виктор Васильев, директор по внешним связям "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", зачастую вызвано давлением региональных властей на ТНК.

В то же время, говорит Герман Романов, представитель российского отделения Microsoft, ТНК являются предельно открытыми по отношению к компаниям и отдельным лицам, готовыми интегрироваться в экосистему корпорации со своей идеей - чтобы реализовать ее. Для регионального бизнеса нет никакой конкурентной угрозы со стороны ТНК, уверяет эксперт.

Какими же чертами должна обладать российская компания, чтобы заинтересовать потенциального зарубежного партнера? Прежде всего, полагает Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского университета Петра Великого, это уникальной компетенцией, а также возможностью предложить заказчику выполнение целого спектра работ. Хорошо, когда российские компании могут объединиться между собой, чтобы предложить западному заказчику более широкий спектр выполняемых работ. Российские компании должны хорошо ориентироваться в выбранной ими отрасли, понимать ее динамику в зависимости от особенностей регионального рынка, а также свое положение на нем. Заказчика интересует уникальность предлагаемой технологии, а также компетенции сотрудников, которые работают над проектом, их умение соблюдать временные рамки. Необходимо уметь работать с разными деловыми культурами, подстраивать проект под особенности регионального рынка, а также конкурировать в условиях неопределенности, полагает эксперт.

"Нужно бежать впереди, разбрасывая за собой минные поля ноу-хау, которые требуется очень умело капитализировать"

Сегодня, поясняет Боровков, наиболее конкурентной отраслью является проектирование, это общий мировой тренд. Побеждает тот, кто может спроектировать продукт с заданными характеристиками в предельно короткое время, зная, что конкуренты тут же начнут копировать ваш продукт. Ландшафт интеллектуальной собственности изменился, поэтому "нужно бежать впереди, разбрасывая за собой минные поля ноу-хау, которые требуется уметь быстро капитализировать", говорит Боровков.

Поэтому начинать создание уникальных технологий и продуктов нужно на внутреннем рынке, в условиях российской конкуренции. Здесь и "стены в помощь", и есть время разработать тот уникальный продукт, у которого есть все шансы стать лидером на мировом рынке завтра.