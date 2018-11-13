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13.11.2018 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом покупатель устроил стрельбу в магазине

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Инцидент со стрельбой произошел минувшей ночью в магазине "24 часа" в микрорайоне новостроек Кудрово на границе Петербурга и Ленинградской области. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в результате конфликта был ранен продавец магазина.

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- В ходе внезапно возникшей ссоры 32-летний гражданин произвел выстрел травматическим патроном из принадлежащего ему гладкоствольного карабина "Сайга" в 33-летнего продавца-кассира. Пострадавший получил открытую рану предплечья. После оказания медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, - уточнили в полиции.

О случившемся в полицию немедленно сообщили граждане, стрелок был задержан на месте происшествия. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде, но в перспективе мужчине может грозить реальный тюремный срок.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "угроза убийством", которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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