Под Петербургом покупатель устроил стрельбу в магазине

Инцидент со стрельбой произошел минувшей ночью в магазине "24 часа" в микрорайоне новостроек Кудрово на границе Петербурга и Ленинградской области. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в результате конфликта был ранен продавец магазина.

- В ходе внезапно возникшей ссоры 32-летний гражданин произвел выстрел травматическим патроном из принадлежащего ему гладкоствольного карабина "Сайга" в 33-летнего продавца-кассира. Пострадавший получил открытую рану предплечья. После оказания медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, - уточнили в полиции.

О случившемся в полицию немедленно сообщили граждане, стрелок был задержан на месте происшествия. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде, но в перспективе мужчине может грозить реальный тюремный срок.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "угроза убийством", которая предусматривает до двух лет лишения свободы.