В России завершили уборку картофеля. Рекордный урожай зафиксировали в Брянской области, южных регионах РФ. Хотя Северо-Западный федеральный округ в общих показателях занимает не первые позиции, но и здесь в достатке заложили на хранение собранные клубни.

Из-за холодной весенней погоды посадку начали на две недели позже привычных сроков. Однако, благодаря своевременным и грамотно проведенным агротехнологическим мероприятиям, сельхозпроизводителям удалось ускорить процесс вегетации картофеля и начать уборку ранних сортов в традиционные сроки. А потом вовремя собрать и весь урожай.

Больше всего клубней собрали в Ленинградской области и заложили на хранение больше предыдущего периода. Средняя урожайность составила 240 центнеров с гектара, что на 11 процентов выше, чем в 2017 году.

Одна из главных проблем для сельхозпроизводителей - семена. Дело в том, что отраслевое семеноводство перестало существовать с конца девяностых годов. Только в последнее время его начали восстанавливать.

На российском рынке представлено около 400 сортов картофеля, и только половина, по данным Картофельного союза, приходится на отечественную селекцию. Что касается элитных клубней, то из десятка самых популярных сортов лишь два - российские. А для производства чипсов или картофеля фри используют исключительно сорта зарубежной селекции.

Одна из главных проблем для сельхозпроизводителей - семена. Только половина сортов выращивается в нашей стране

- Это связано со многими моментами, - комментирует ситуацию Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза. - Во-первых, среди аграриев популярны сорта, которые не имеют статуса охраняемых. Их можно покупать и выращивать без дополнительной оплаты патентообладателю. Во-вторых, пришедшие в Россию крупные сетевые магазины изначально работали на импортной продукции, поскольку часто имели иностранных владельцев и уже налаженные отработанные связи за границей. Таким образом, население постепенно приучили к европейским сортам картофеля и их потребительским свойствам.

Но ситуация все же постепенно меняется. Та же Ленобласть недавно заключила соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией. Зарубежные инвесторы подтвердили планы вложения средств в производство семенного картофеля на территории региона. Бизнесмены из Германии вложат два миллиона евро в производство более двух тысяч тонн в год семенного картофеля.

В Карелии картофель в основном выращивают в крестьянских и фермерских хозяйствах. Самые известные фермеры, у которых под клубни отведено не менее 300 гектаров - братья Сосункевичи. У них в собственности не только современные тракторы, комбайны, но и оборудование для фасовки. Картофель они сдают в торговую сеть, реализуют продукцию и на ярмарках.

Кстати, этот вариант торговли для производителей - один из самых выгодных. Можно побывать на нескольких ярмарках и продать весь собранный урожай, потому что хранение - это тоже проблема. Далеко не все готовы тратиться на специальные помещения, где должна выдерживаться необходимая температура. Сдавать в магазины тоже не все могут - картофель там, как правило, берут фасованный, в сетках по несколько килограммов. А это дополнительные траты.

Кроме того, есть и другие проблемы. Например, удобрения. Как говорят специалисты, нужно вносить не те, которые в наличии, а те, которые необходимы. А еще, по мнению Анастасии Боровковой, руководителя отдела картофеля одной из известных российских компаний, необходимо строго соблюдать и технологию.

- Не стоит увлекаться микроудобрениями, если не внесены основные элементы питания, если почва с осени не вспахана должным образом. Конечно, это трудно, требует вдумчивого подхода и высокой организации труда на производстве, но при желании получать урожаи выше 50 тонн с гектара можно, - уверена Анастасия Боровкова.

Безусловно, и без государственной поддержки вряд ли обойтись. В Псковской области, доля которой в СЗФО составляет 14 процентов рынка, впервые за последние годы выделили средства на закладку и уход за многолетними насаждениями в размере 1,7 миллиона рублей.

Богатый урожай собрали в Архангельской области. Он в два раза превышает прошлогодние показатели. Средняя урожайность - 162,1 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель составлял 86,7 центнера. Как рассказала министр АПК и торговли области Ирина Бажанова, на сегодняшний день уборка картофеля завершена. Клубни заложили в хранилища, проводят работы по их переборке, чтобы обеспечить сохранность продукта.

Что касается потребительских цен, то они пока находятся на уровне 20-25 рублей за один килограмм. Говоря уже об урожае будущего года, эксперты Картофельного союза прогнозируют и определенный рост цен на посадочный материал. Причина - зарубежные семена подорожают из-за засухи в основных регионах их производства, предложений будет меньше, станет выше стоимость. Цены на отечественные семена картофеля тоже могут вырасти в связи с подорожанием нефтепродуктов.